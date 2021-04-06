8 ildeki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli serbest bırakıldı

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kozlu ilçesi ile Şırnak, Diyarbakır, Denizli, İstanbul, Bolu, Elazığ ve Kocaeli'de FETÖ üyelerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

3'ü farklı illerde olmak üzere gözaltına alınan toplam 9 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.