Ahmet Hakan: Amirallere açılan soruşturma demokrasinin kendisini korumasıdır

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 104 emekli amiralin Montrö sözleşmesiyle ilgili soruşturma açılmasını "Amirallere açılan soruşturma demokrasinin kendisini korumasıdır, birkaç yıl önce askeri kalkışmayı bertaraf etmiş bir ülkede bu soruşturmayı yürütmek kaçınılmazdır" ifadeleriyle yorumladı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, 104 emekli amiralin imzasıyla yayımlanan bildiriyle ilgili olarak başlatılan soruşturma hakkında "Açılan soruşturma, demokrasinin kendini korumasıdır. Muvazzaflarla ilişkileri var mı bu amirallerin? Örgütsel bir çalışma mı yapıyorlar? Antidemokratik bir iklim mi yaratmak istiyorlar? Bu soruların peşinden gidilir. Daha birkaç yıl önce askeri bir kalkışmayı bertaraf etmiş bir ülkede bu soruşturmayı yürütmek kaçınılmazdır" yorumunu yaptı.

Ahmet Hakan, 'Soru ve cevaplarla amiral bildirisi' başlıklı yazısında "Bu bir suni gündem değil mi?" sorusuna "Kusura bakmayın ama bunu bana değil de amirallere soracaksınız. Eğer bu bir suni gündem ise... O suni gündemi yaratanlar, amirallerin ta kendisidir" yanıtını verdi. Hakan ayrıca, "Ne yani? Bir köpürtme yok mu?" sorusunu ise, "Köpürtülecek malzemeyi verirsen... Köpürtürler. Hem verilen o köpürtme malzemesine sımsıkı sahip çıkıyorsun hem de 'Köpürtüyorlar' diye ağlaşıyorsun. Bak işte bu olmaz" diye yanıtladı.

Hakan'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

Twitter / Rengin Gürdeniz Rengin Gürdeniz: Kimi ‘zevzek’ diyor, kimi ‘rütbelerini sökün’ diyor, böyle bir şeyi rüyamda görsem inanmazdım herhalde

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise buram buram eski Türkiye’yi çağrıştıran ifadeye sarıldı: 'Suni gündem.'

Bu iki yaklaşım biçiminden yola çıkarak, ikisi arasındaki farkları şöyle özetleyebilirim:

Akşener olayı kavramış... Kılıçdaroğlu her zamanki gibi.

Akşener siyasetten çakıyor. Kılıçdaroğlu her zamanki gibi.

Akşener yeni bir şey söyleme çabasında. Kılıçdaroğlu her zamanki gibi.

Akşener bu olayın nereye gideceğinin farkında. Kılıçdaroğlu her zamanki gibi.

Akşener farklı duruş sergileme çabasında. Kılıçdaroğlu her zamanki gibi.

Akşener taban genişletme kaygısında. Kılıçdaroğlu her zamanki gibi."