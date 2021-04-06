Özgecan Aslan'ın ailesi, sosyal medyada kızlarına hakaret eden Alihan Şimşek hakkında suç duyurusunda bulunacak

Alihan Şimşek'in sosyal medyada Türk bayrağı, Mustafa Kemal Atatürk ve Özgecan Aslan ile ilgili paylaşımları tepki çekerken, Aslan'ın ailesi suç duyurusunda bulunmak için harekete geçti.
Şimşek hakkında avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulunacaklarını belirten baba Mehmet Aslan, şunları kaydetti:
- "Bu cehalet bizi ziyadesiyle üzmüştür. Bunun hakkında uzun konuşmaya ihtiyaç yok. Bir cahil. Hiçbir küfür, hiçbir cehalet kızımın nuruna ve kızımın cennet mekanına ulaşamaz. Fakat sinek küçük olsa da mide bulandırıyor. Sadece kımızın manevi şahsına yapılan bir hakaret değil, aynı zamanda Türk bayrağına da yapılan bir hakaret söz konusu.
'Medya aracılığı ile haberim oldu'
- Sosyal medya kullanıcılarına çok teşekkür ediyorum. Büyük tepki gösterildi. Savcılık makamı videoyu hazırlayan kişiyi tutuklamış. İçeride tez zamanda aklanın başına geleceğini inanıyorum. Avukatlarımız bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunacak. Şunu söylemek istiyorum, 'Azan zamanın vardır belası'. İllaki kim azıyorsa belası tez zamanda verilecektir. Sosyal medya kullanmadığım için medya aracılığı ile haberim oldu. Hassasiyet gösteren herkese teşekkür ederim."
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