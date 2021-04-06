Özgecan Aslan'ın ailesi, sosyal medyada kızlarına hakaret eden Alihan Şimşek hakkında suç duyurusunda bulunacak

Mersin'in Tarsus ilçesinde 6 yıl önce okuldan eve gitmek için bindiği minibüsün şoförü tarafından cinsel saldırıya uğrayan ve öldürülen Özgecan Aslan'ın ailesi, sosyal medya üzerinden kızlarına hakaret içerikli söylemlerde bulunan Alihan Şimşek hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Alihan Şimşek'in sosyal medyada Türk bayrağı, Mustafa Kemal Atatürk ve Özgecan Aslan ile ilgili paylaşımları tepki çekerken, Aslan'ın ailesi suç duyurusunda bulunmak için harekete geçti.

Şimşek hakkında avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulunacaklarını belirten baba Mehmet Aslan, şunları kaydetti:

"Bu cehalet bizi ziyadesiyle üzmüştür. Bunun hakkında uzun konuşmaya ihtiyaç yok. Bir cahil. Hiçbir küfür, hiçbir cehalet kızımın nuruna ve kızımın cennet mekanına ulaşamaz. Fakat sinek küçük olsa da mide bulandırıyor. Sadece kımızın manevi şahsına yapılan bir hakaret değil, aynı zamanda Türk bayrağına da yapılan bir hakaret söz konusu.

'Medya aracılığı ile haberim oldu'