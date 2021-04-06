Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın: Ekstra çalışma için mesai ücreti veriyoruz

Yemeksepeti’nin CEO’su Nevzat Aydın, kuryelerin çalışma şartlarıyla ilgili bilgiler vererek, kamuoyunun bu nedenle kendilerine ‘teşekkür etmesi’ gerektiğini savundu.

Çevrimiçi yemek sipariş sitesi Yemeksepeti’nin CEO’su Nevzat Aydın, Twitter hesabından, kuryelerin çalışma şartları konusunda kendisine ve şirkete yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Yemeksepeti’nde çalışma şartlarının iyi olduğunu ve sektör standartlarının üzerinde maaşlar verildiğini ifade eden Aydın, ‘performans bazlı sipariş başına ekstra prim ücreti’, ‘online bahşiş ücreti’ ve ‘7/24 dönen vardiya sistemi’ sunduklarını da dile getirdi.

Aydın, Yemeksepeti’nde çalışan kuryelere sağlanan diğer şartları da şöyle sıraladı:

“- Ekstra çalışma saatleri için fazla mesai ücreti

- Aylık ortalama 650 TL yemek kartı ödemesi (günlük 25 TL)

- İlk iş gününden itibaren geçerli Allianz sigorta tarafından Tamamlayıcı Sağlık Sigortası...

- Avrupa standartlarında sektörde benzeri olmayan kapsamda güvenlik ekipmanları

- İşe giriş sürecinde zorunlu kılınan, uzmanlar tarafından verilen Güvenli Sürüş Eğitimi

- Evlilikte ve çocuk doğumunda çeyrek altın.”

- Ekstra çalışma saatleri için fazla mesai ücreti

- Aylık ortalama 650 TL yemek kartı ödemesi (günlük 25 TL)

- İlk iş gününden itibaren geçerli Allianz sigorta tarafından Tamamlayıcı Sağlık Sigortası... — Nevzat Aydın (@zagortenay76) April 6, 2021

​Kendilerine dönük ‘hunharca’ eleştirilere sitem eden Aydın, “Bizi hunharca eleştirenler beni trollerle linç edeceklerine, bu arkadaşlarımızı bu şartlarda çalıştırdığımız için teşekkür ederek işe başlamalılar önce. Umarım şartlarını daha da iyileştirebiliriz gelecekte” ifadelerini kullandı.

Bizi hunharca eleştirenler beni trollerle linç edeceklerine, bu arkadaşlarımızı bu şartlarda çalıştırdığımız için teşekkür ederek işe başlamalılar önce. Umarım şartlarını daha da iyileştirebiliriz gelecekte. — Nevzat Aydın (@zagortenay76) April 6, 2021

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