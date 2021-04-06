Soylu: Darbeyi zihninden geçirenlere tarihin en büyük cezasını vermezsek bu millet bize 'sizden bir şey olmaz' desin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 103 amiralin Montrö bildirisine ilişkin; "Değil darbe yapmaya kalmak, bunu zihninden geçirenlere bile tarihin en büyük cezasını vermezsek bu millet bize 'Sizden bir şey olmaz' desin" ifadesini kullandı.