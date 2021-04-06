Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB liderlerini kabulü sırasında Ursula von der Leyen ayakta kaldı

Avrupa Birliği'nin (AB) en üst düzey iki yetkilisi AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmelerinin ardından, basın toplantısı düzenledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konsey Başkanı Charles Michel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede; Külliye'deki salona önce giren AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanındaki koltuğa oturunca protokolde eşit statüde olan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bir süre ayakta kaldı, daha sonra Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşısındaki kanepeye oturdu. Leyen'in ayakta kaldığı anlardaki şaşkınlık ifadesi ise kameralara yansıdı.

