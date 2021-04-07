Cemil Çiçek, 'tekkeye giden amiral' görüntüleriyle ilgili konuştu: Yeterli dersleri daha çıkarmadığımız anlamına geliyor

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Cemil Çiçek, kamuoyunda 'tekkeye giden amiral' olarak anılan görüntülerle ilgili olarak "Din kisvesi altındaki bazı grupların milletin başına ne bela açtığını gördük. Bu belayı daha def edememişken, aynı anlama gelebilecek bir kısım davranışlar doğru değil" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi ve eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Cemil Çiçek, kamuoyunda çokça tartışılan ve 'tekkeye giden amiral' olarak anılan fotoğrafla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar'a konuşan Çiçek, görüntüleri doğru bulmadığını belirterek "Belli bir kurumda görev yapıyorsanız, oranın şartlarına, kurallarına, kaidelerine uymak mecburiyetindesiniz" dedi.

15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimini anımsatan Çiçek, "Birtakım din kisvesi altındaki bazı grupların milletin başına ne bela açtığını gördük. Bu belayı daha def edememişken, aynı anlama gelebilecek bir kısım davranışlar doğru değil. Yeterli dersleri daha çıkarmadığımız anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Konuyu askerlik özelinde de değerlendiren Çiçek, şunları kaydetti: