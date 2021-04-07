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    Şiddet gördüğü için ayrılmak istediği adam, 'Son bir kez sarılayım' diyerek koronavirüs bulaştırmak istemiş

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    İzmir'de yaşayan fizyoterapist T. T., sosyal medyada tanışıp 'imam nikahı' kıyarak birlikte yaşamaya başladığı S.Ö.'den şiddet gördüğü için ayrılmak istedi. S.Ö.'nün "Son bir kez sarılayım" diyerek kendisine koronavirüs bulaştırmak istediğini söyleyen T. T., şahsın cezaevinden çıkıp kendisine zarar vermesinden korktuğunu belirtti.

    İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan T. T., S.Ö. ile sosyal medyadan tanışıp sevgili oldu. Daha sonra 'imam nikahı' kıyarak birlikte yaşamaya başladığı S.Ö. tarafından bir süre sonra şiddete maruz kalmaya başlayan T. T., ayrılmak istediğini söyledi.

    İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) aktardığına göre T. T., yaşadıklarını söyledi anlattı:

    • "2005 yılında eşimi kaybetmiştim. Yalnızlık artık bana çok zor gelmeye başlamıştı. Sosyal medya üzerinden bu kişi ile tanıştık. 3 ay konuştuktan sonra dini nikah kıyarak aynı evde yaşamaya başladık. Başlarda gerçek yüzünü bana göstermemişti. Bana cezaevinden pandemi dolayısıyla çıktığını, uyuşturucu yüzünden içeriye girdiğini anlatmıştı.
    • Ben de 'herkes hata yapar, devlet affetmiş, ben neden affetmeyeceğim' dedim; fakat dini nikah kıyıldıktan 1 ay sonra bana şiddet uygulamaya başladı. Daha sonra bana zorla uyuşturucu kuryeliği yaptıracağını söyledi. Gördüğüm şiddetten sonra kendisini terk edeceğim söylediğimde 'Sen beni terk edemezsin' diyerek tehditler savurdu. Bana zorla uyuşturucu içirdi, zorla uyuşturucu kuryeliği yaptırmaya çalıştı. Daha önce 3 cinayet işlediğini, suçlarını başkalarının üstlendiğini, benim de aynı şeyi yapacağımı söyledi."

    Her türlü çabasına rağmen evine bir şekilde girmeye çalışan S.Ö.'nün kendisine yedek anahtar yaptırdığını söyleyen T. T., "Aynı anda hem fiziksel hem de psikolojik şiddete maruz kaldım. Ağza alınmayacak küfürler savuruyordu. En sonunda kendisinden bir şekilde kurtularak evimden uzaklaştırdım. Ben kurtuldum sanıyordum; ancak gece gelip beni izliyormuş. Evin 4 tane yedek anahtarını yaptırmış. Daha sonra evin kilitlerini değiştirdim, yine bir şekilde evime girmiş" şeklinde konuştu.

    'Elindeki bıçakla yatak odasına götürdü'

    S.Ö.'nün kendisini tanımaması için saçlarını kestirdiğini söyleyen T. T., hem evde hem de sokakta çok kez şiddete maruz kaldığını, defalarca hastanelik olduğunu belirtti. T. T., şunları anlattı:

    • "Bazen ona iyi davranıyordum ki kapıyı açsın kaçabileyim diye. Gördüğüm şiddete dayanamadım. Bir ara biz yeniden ayrıldıktan sonra, beni tanımasın diye saçlarımı kestirdim. Yine olmadı. En son elmacık kemiğimi kırıp, arabamı da çaldıktan sonra ben savcılığa şikayette bulundum. Davanı geri çekmezsen arabanı perte çıkartırım diye tehdit etti beni. Savcılık tarafından serbest bırakıldı, gün kırılan elmacık kemiğime, aynı yere yine vurdu. O gün ameliyata alındım.
    • Daha sonra bir gün polis taklidi yaparak kapıyı çaldı. Ben de durumu anlamayarak kapıyı açtım. O gün yine beni darp etmeye başladı. Elindeki bıçakla yatak odasına götürdü. Oradaki bütün eşyaları dağıttı. Sonra beni dışarı çıkartıp sokakta dövdü. Daha sonra olay yerine polis geldi benim kafamdan ve kulaklarımdan akan kanı görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdiler. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdüler beni orada anladım ki kulağımı ısırmış." 

    'Cezaevine girmeden önce koronavirüs testi pozitif olduğu için karantinaya alınmış'

    Gözaltına alındığı gece koronavirüs olduğunu öğrenen S.Ö.'nün, virüsü kendisine bulaştırmak için buluşma ayarladığını ve burada kendisine sarılarak virüs bulaştırmak istediğini öne süren T. T., "Ben böyle bir zihniyet hayal edemiyorum" dedi. T. T., şöyle devam etti:

    • "Ertesi gün polis merkezinde şikayetçi olduğumu söylemeye gittiğimde polislere 'Beni bir daha ellerimde kelepçe ile göreceksiniz; çünkü ben artık dayanamıyorum. Ben öleceğime o ölsün. Ben bu adamı öldüreceğim' dedim. O gece elimde bıçakla evimde nöbet tutup uykusuz kaldım.
    • Daha sonra bu kişiyi yakalatmak için polis ekipleri ile müşterek bir çalışmaya girdik. Kendisi benimle buluşmak istediğini son bir kez sarılmak istediğini söyledi. Sosyal medya üzerinden attı, bu mesajların ekran görüntüsünü ben polislerle paylaştım. Buluşma ayarladığımız yere gittiğimizde polis ekipleri tarafından yakalandı.
    • Meğer kendisi koronavirüs kapmış ve bana sarılmak istemesinin sebebi de buymuş. Bunu ben sonradan öğrendim. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilecekti. Cezaevine girmeden önce koronavirüs testi pozitif olduğu için 14 gün karantinaya alınmış. Ben böyle bir zihniyet hayal edemiyordum."

    'Salıverilirse işini tamamlamaya gelecek'

    T. T., kendisine şiddet uygulayan S.Ö.'nün cezaevinden tahliye edilmesinden endişelendiğini belirterek, yetkililere çağrıda bulundu. S.Ö.'nün serbest bırakıldığında kendisini öldürmesinden korktuğunu dile getiren T. T., "Şu an kendisi cezaevinde; ama ben çok korkuyorum. Bu kişi beni dövdüğünde ben bayılmış numarası yapmıştım. Benim baygın halimi görmesine rağmen hala vurmaya devam ediyordu. Bu adamda acıma duygusu yok, vicdan yok, Allah korkusu yok. Ben çok korkuyorum; çünkü bu insan yeniden salıverilirse işini tamamlamaya gelecek. Adaletten beklentim; kesinlikle bu tarz insanlara ikinci bir şans verilmesin. Devletimiz ikinci şansı verdiği için ben de güvendim ve verdim zamanında. Bunlar durmuyorlar. Bunların yeri dışarısı değil" diye konuştu.

    "Ben bu kişinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Bana yapan başkasına da yapacak. Mahkeme günü gelince eminim ki devletimiz, adaletimiz hakkını verecektir. Umudum o yönde" ifadesini kullanan T. T., birçok kadının bunları yaşadığını belirterek şunları kaydetti:

    • "Benim gibi birçok kadın bu halde. Devlete sığındım, başka kimsem yok. Önce Allah, sonra devletimiz. Ben ölünce mi sesim duyulacak? Ben ölünce mi bu adam hak ettiği cezayı alacak? Çok korkuyorum; geceleri uykularım kaçıyor. Onun bana yaptıkları aklıma gelince iştahtan kesiliyorum. Psikolojik olarak bittim. Maddi olarak bittim, çevrem bitti. İnsanların yüzüne bakacak halim kalmadı. Onun cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Devletimiz bu konuda bana yardım etsin."

    Karantina sonrası cezaevine gönderildi

    İddialara göre S.Ö. tarafından türlü işkencelere ve zorlamalara dayanamayan T. T., şüpheli hakkında Şehit Şakir Özgan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikâyetçi olduğunu söyledi.

    S.Ö.'nün kendisine attığı mesaj üzerine buluşma noktası ayarlayan T. T.'nin ihbarı üzerine şüpheli, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürülen S.Ö., 14 günlük karantinanın ardından cezaevine gönderildi.

    Etiketler:
    Tenzile Tutum, koronavirüs tedbirleri, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs, Kadın cinayeti, Kadına şiddet
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