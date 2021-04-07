Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'un ihalesine yakında çıkıyoruz, yaz aylarında inşallah temelini atıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyunda tartışılmaya devam eden Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak açıklama yaptı. Kanalın bölgeye 'nefes borusu' olacağını söyleyen Erdoğan, "Projenin ihalesine yakında çıkıyoruz, yaz aylarında inşallah temelini atıyoruz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Sözlerinin başında yeni anayasaya ilişkin hazırlık sürecinde Meclis'e ve AK Parti grubuna önemli görevler düşeceğini belirten Erdoğan, "Geçtiğimiz 19 yıldaki eserlerimizi ve hizmetlerimizi yeni dönemin başlangıcı olarak görüyoruz" dedi.

Erdoğan, devamında 104 emekli amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildirisini ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki açıklamalarına da tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun "Ya dünyanın neresinde emekli amiraller darbe yapmış" şeklindeki ifadesine atıfta bulunan Erdoğan, "Bir grup emekli amiralin buram buram darbe iması kokan açıklamalarını, ekonomiyle ilgilendirerek 'gündem saptırma' olarak aklamaya çalışacak kadar şirazesinden koptu. Bunlar darbecinin emeklisi, muvazzafı olmayacağını bilmeyecek kadar cahil. Bizi herkesi terörist, herkesi darbeci ilan etmekle suçluyor. Tabii kendileri teröristlerle ilişki içinde olduğu için teröriste terörist dememizden rahatsız oluyorlar" ifadesini kullandı. Erdoğan, şöyle devam etti:

'Bu emekli amirallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır'

"Bir grup emekli askerin aslı astarı olmayan meseleler üzerinden milli iradeyi, ülkenin seçilmiş yönetimini tehdit etmelerini küçümseyen, darbecinin ta kendisidir. Çok açık, net söylüyorum. Bu emekli amirallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır. Bay Kemal, tankların arasından sıvışıp milletin sokakta verdiği mücadeleyi kahve içerek seyretmiş olabilirsin. Ama bundan sonra yemezler. Bundan sonra bu işin hesabını çok ağır vereceksiniz. Zira darbe heveslilerini bu derece hararetli şekilde savunmanıza millet müsaade etmez. Biz ise asla müsaade etmeyiz."

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun dün partisinin grup toplantısında kullandığı "Bilim Kurulu hikaye tamamen. Hiçbirisinin bilim ile ilgisi yoktur. Bilim Kurulu dediğin senin dediğin kurallara iktidar uymazsa, izzeti ikbal ile çekileceksin oradan. Tam tersi oluyor. Bilim Kurulu ayrı havada, Sağlık Bakanı ayrı telden çalıyor. Allah aşkına kendinize Bilim Kurulu demeyin ya, bilime ayıp. Saray ise 'Kaç kişi ölürse ölsün' diyor" ifadesini de eleştirdi.

'Kılıçdaroğlu'nun hızını alamayıp işi salgınla mücadelede en önemli referans kaynağı olan, kendi alanlarındaki en yetkin isimlerden oluşan Bilim Kurulu'na saldırmaya kadar vardırdığını' belirten Erdoğan, salgınla mücadeleyi siyaset üstü, 84 milyonun tamamını ilgilendiren milli bir mesele olarak gördüklerini söyledi.

'Sağlık Bakanımızın atılacak tırnağı olsan ne ala, değilsin'

"Bilim Kurulu üyelerimize bugüne kadar verdiği hizmetler için şahsım, ailem, grubum ve milletim adına teşekkür ediyorum. Sağlıkta bugüne kadar ölen bu kadar arkadaşlarımız, kardeşlerimiz oldu" diyen Erdoğan, CHP liderinin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yönelik tepkisini de "Kılıçdaroğlu'nun bir dakikalık şov uğruna bunca emeği silip atmasını, bilimin konuşulması gereken yerde bilimi ayaklar altına almasını milletimizin takdirine bırakıyorum. Sağlık Bakanımıza da bindiriyor. Atılacak tırnağı olsan ne ala, değilsin" diyerek eleştirdi. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sizin örnek gösterilecek eseriniz, dikili bir ağacınız dahi yok. Siyasi hayatınızın tamamı bizim projelerimizi engellemeye çalışmakla geçti. Yüzsüzlükte öyle tavan yapmış durumdasınız ki dün engellemek istedikleri eserleri bugün kendi projeleri gibi sahiplenmeye çalışıyorlar. İstanbul'da ne yapmışsak kendi eserleri gibi sahiplenmeye kalkıyorlar. Bu ne utanmazlıktır. En tehlikeli yalan içine doğruların karıştırıldığı yalandır.

'Ecevit döneminde o daktilolar neden atıldı acaba?'

CHP Genel Başkanı çoğu kurgu olduğu açıkça belli küçük ve istisnai örnekler üzerinden bitmiş bir Türkiye fotoğrafı çizmeye kalkıyor. İşin acı tarafı, düşmanın kılıcıyla kendi ülkesine saldıran profile sahip bir ekibin, ülkenin ikinci büyük partisini adeta işgal etmiş olmasıdır. Bunlar Türkiye işgal edilse keyifle kadeh kaldıracak kadar kendi ülkelerinden nefret eder hale gelmiştir. Türkiye iflas etse kalkıp göbek atacak kadar kendi halkından nefret eder hale gelmiştir. Ecevit döneminde o daktilolar neden atıldı acaba? Bunun muhasebesini yap. Sana yakışır.

'Tenceresini kaynatmakta zorlanan her vatandaşımızın derdine 19 yıldır olduğu gibi yine biz derman olacağız'

Tenceresini kaynatmakta zorlanan her vatandaşımızın derdine 19 yıldır olduğu gibi yine biz derman olacağız. Bu ülkede iş bulmakta zorluk çektiği için geleceğine tereddütle bakan her gencimizin, her vatandaşımızın derdine 19 yıldır olduğu gibi biz çözüm bulacağız. Yalanın en etkili panzehiri hakikattir."

Erdoğan, dövizdeki dalgalanmaların ekonomik temelli olmadığını, enflasyonu tekrar tek haneye indirmekte kararlı olduklarını belirtti.

"İhracatımız 2002'deki 36 milyar dolar seviyesinden 170 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Mart ayı ihracat rakamlarında tüm zamanların rekorunu kırdığımız bir dönem oldu" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Merkezi yönetim bütçe açığını, milli gelire oranını 2020'de salgına rağmen yüzde 3.4'e gerilettik. Bu oran dünya genelinde yüzde 11.8 olarak gerçekleşti. 2002'de faiz ödemelerine ayrılan pay yüzde 43.2'yken, 11.1'e düşürdük. 2002 yılında toplanan her 100 liralık verginin 87 lirası faize giderken, 2020 yılında 16 liraya indi. İnşallah faizleri de tek haneli rakamlara indirerek bunu daha da azaltacağız.

'Kılıçdaroğlu esnaf ve sanatkarlarımızı bize karşı kışkırtmaya çalışıyor'

Salgından sonra eskisinden çok daha güçlü bir turizm gelirine sahip olacağız. Tabi bunları sayın Kılıçdaroğlu takip ediyor mu bilmiyorum. Uçuk saçık rakamlarla konuşmak ve milleti yalanla aldatmak sana bir şey kazandırmayacak. Dün Kılıçdaroğlu kürsüde rakam vererek esnaf ve sanatkarlarımızı bize karşı kışkırtmaya çalışıyor.

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıl 99 bin 588 esnafımızın terkin yaptığını, yani işini terk ettiğini söyledi. Hakikati ifade ediyor mu? Hayır. Çünkü aynı dönemde 365 bin 533 esnaf tescil yaptırmış, yani işe başlama bildiriminde bulunmuştur.

'Sen ne zaman doğru konuşacaksın ya?'

Ya Kılıçdaroğlu sen ne zaman doğru konuşacaksın ya? Ben tamamiyle Ticaret Bakanlığı'nın resmi rakamları üzerinden konuşuyorum. Esnafımızın derdini dile getirmek başka şey, rakamları eğip bükerek kışkırtıcılık yapmak başka şey. Her iki rakamı birlikte telaffuz etse saygı duyarım. Ama birini söyleyip diğerini gizleyince kendisini provokatör yalancı ilan etmekten başka şansımız kalmıyor.

Bunlar işte Adana'da pazar yerini hastane diye, hatta 'sahra' da demiyorlar edepten yoksun olmayalım diye, 'işte biz hastane yaptık' diyorlar. Sizin ona gücümüz yetmez, o bizim şanımızdır. İşte biz 45 günde Atatürk Havalimanı'ndaki acil durum hastanesini yaptık. Niye buraları seçtik? Uçak geldi, buraya insin, 5 dakikada hastaneye geçsin. Her birinde 18 ameliyathane var. Bunu Arnavutluk gördü, bizden bunu aynısını istedi.

'Sen bu ülkede bunları yapmış bir adamsın'

Bir müteahhidimizi görevlendirdik, 48 günde Arnavutluk'ta acil durum hastanesini yaptı. ve Başbakan, Sağlık Bakanı'nı arayıp teşekkür etti. Ben anacığım rahatsızlandığı zaman Okmeydanı SSK Hastanesi'ne sabah namazından sonra gider, numarayı alır, anacığımla orada muayeneye giderdim. Aynı hastanede benim bir dava arkadaşım eşi doğum esnasında rahmetli oldu. Ve eşini maalesef doğum esnasında çocuk ve hanımı rahmetli, ödeme yapılmadı diye vermiyorlar. Ne yapıyorlar? Rehine alıyorlar. Bay Kemal senin SSK Genel Müdür olduğun dönemde. Sen bu ülkede bunları yapmış bir adamsın."

Erdoğan, açıklamasının bu bölümünde iktidarda bulundukları dönemde yaptıklarını sıraladı. "Son 18 yılda toplamda 411 milyar liranın üzerinde sosyal yardım yaptık. Engelli maaşlarını 2002 yılındaki 24 lira seviyesinden 914 liraya, yaşlı maaşını yine 24 liradan 763 liraya çıkardık. Kamudaki engelli istihdamını 2002 yılındaki 5 bin 777 seviyesinden 58 binin üzerine yükselttik" diyen Erdoğan, devamında şu bilgileri verdi:

"Asgari ücreti 2002 yılında 184 liradan aldık, bugün 2 bin 825 lira olarak uyguluyoruz. Daha önce 66 liradan başlayan en düşük emekli maaşını 1.500 liraya çıkarttık. Ayrıca emeklilerimize bayramlarda 1000’er lira ikramiye vermeye başladık. Vatandaşlarının neredeyse tamamını genel sağlık sigortası şemsiyesi altına alan ve herkese birinci sınıf sağlık hizmeti sunan tek ülkeyiz. Dünyanın herhangi bir ülkesinde sağlık sorunu yaşayan vatandaşlarımız, bu farkı çok iyi bilmekte ve her seferinde bize teşekkür etmektedir."

'Mavi Vatan'ı koruyan denizcileri selamlıyorum, tabii bu emekli amiraller bu işin dışında'

Erdoğan, milli savunma alanına ilişkin olarak yaptığı açıklamada sınır ötesi harekatlarla IŞİD, PKK, YPG gibi örgütleri çökerttiklerini söyledi. "Ülkemizi güneyden kuşatmayı hedef alan terör koridorunu paramparça ettik. Sınırlarımızda huzuru, güveni ve dirliği hakim kılmak için tüm gücümüzle mücadelemizi sürdürüyoruz" ifadesini kullanan Erdoğan, silahlı kuvvetlerin her ferdine selamlarını gönderdi.

Bir kez daha emekli amirallerin bildirisini eleştiren Erdoğan, "Mavi Vatan'ını korumak için aylardır denizlerde bayrağımızı dalgalandıran, hak ve menfaatlerimize göz dikenlere göz açtırmayan denizcilerimizi ayrıca selamlıyorum. Milletimizle birlikte biz de tüm kalbimizle, darbecilerden temizlenen Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanındayız, yanında olmayı sürdüreceğiz. Rabbime, bana böyle bir ordunun 'başkomutanı' sıfatını bahşettiği için binlerce kez hamdüsenalar ediyorum. Tabii bu emekli amiraller falan bu işin dışında. Bu emekli amiraller talimatı kendi başkomutanları Kılıçdaroğlu'ndan alıyor. Bunu temizlemesi lazım. 15 Temmuz'da kaçtın Bakırköy'e gittin. Şimdi kaçacaksın, kovalayacağız" diye konuştu.

'Kanal İstanbul'un iki yakasında kurulacak 500 bin nüfuslu şehir, İstanbul'un depreme hazırlık sürecini hızlandıracak'

Erdoğan, açıklamasının sonunda kamuoyunda tartışılmaya devam eden Kanal İstanbul projesine değindi. Bu konudaki hazırlıkları büyük ölçüde tamamladıklarını söyleyen Erdoğan, "Projenin ÇED raporu, 56 kurum ve kuruluşun, 200'den fazla bilim insanının, medyanın ve vatandaşlarımızın katkısıyla hazırlandı" dedi. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Karadeniz'de hem biz hem de kıyısı olan ülkeler sürekli yeni ve büyük limanlar yapıyor. Bu durum gemi trafiğinin azalmak bir yana artacağına işaret ediyor. Hale bak, tehdit ediyor. 'Bu müteahhitlerin elinden alırız.' Ya böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl bir zihniyettir. Bu nasıl bir çürümüşlüktür? Kanal İstanbul'un iki yakasında kurulacak 500 bin nüfuslu şehir, İstanbul'un depreme hazırlık sürecini hızlandıracak. Kanal İstanbul, bölge için yeni bir nefes borusu olacaktır. İsteseniz de istemeseniz de biz Kanal İstanbul'a başlıyoruz, yapacağız. Projenin ihalesine yakında çıkıyoruz, yaz aylarında inşallah temelini atıyoruz."

#Canlı: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor https://t.co/dmzIDJQ9UI — AA Canlı (@AACanli) April 7, 2021

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