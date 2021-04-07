Türkiye patent başvurularında dünyada 24. sırada

Avrupa Patent Ofisi'nin (EPO) 2020 verilerine göre Türkiye, patent başvurularında 594 adet ile dünya sıralamasında 24. sırada yer aldı. Listenin ilk üç sırasında yer alan ABD, Almanya ve Japonya on binlerce başvuru yaptı.

ABD, 2020 yılında yaptığı 44 bin 293 patent başvurusu ile ilk sırada yer alırken, onu Almanya 25 bin 954 başvuru ile takip etti. Almanya'nın ardından Japonya 21 bin 841 başvuru ile üçüncü, Çin de 13 bin 432 başvuru ile dördüncü sırada yer aldı.

Sözcü'den Taylan Büyükşahin'in haberine göre, ekonomiye büyük zararlar veren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının patent başvurularında etkisi sınırlı kaldı. Başvuru sayısının bir önceki yıla göre sadece 0.7 oranında azaldığı belirtildi. 2020 yılında EPO'ya 181 bin 250 patent başvurusu yapılırken, 2019'da bu rakam 181 bin 406 idi.

En çok başvuru Samsung'dan

En fazla patent başvurusu yapan şirket, 3 bin 276 ile Samsung oldu. Samsung'u Huawei (3.113) ve LG (2.909) markaları yakından takip etti.

Medikal teknoloji başvuruları zirvede

Avrupa Patent Ofisi'nin verilerine göre, pandeminin patlak verdiği 2020 yılında medikal teknoloji alanındaki başvurular zirve yaptı.

Bu alanda bir önceki yıla göre yüzde 2.6 artışla 14 bin 295 patent başvurusu yapıldı ve tüm sektörler arasında ilk sırada yer aldı. Medikal teknolojinin ardından sırasıyla dijital iletişim, bilgisayar teknolojileri ve elektrik-enerji sektörleri geldi.