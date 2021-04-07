'Taciz' cezasına erteleme gerekçesi: Yeniden suç işlemekten çekinir

İstanbul'da bir minibüs şoförüne, araçtaki kadın yolcuyu taciz ettiği ve araçtan indirmediği için hapis ve para cezası verildi. Ancak sanığın 'kişiliği, sabıka kaydı olmayışı ve yeniden suç işlemekten çekinmesi', cezanın erteleme gerekçesi oldu.

46 yaşındaki Özbekistanlı Nodira M., 28 Temmuz 2020’de bindiği minibüsün şoförü 30 yaşındaki İzzet A.’nın kendisi sözlü olarak taciz ettiği ve kapıyı açmayarak tek yolcu olduğu minibüsten inmesini engellediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Olaydan sonra şoförlük belgesi elinden alınan İzzet A.’nın kadına "Tanışalım, arkadaş olalım. Para lazımsa veririm. Sana yardım ederim, para veririm. Sahip çıkarım, ev açarım, sana bakarım" diyerek zorla telefonun aldığı öne sürülmüştü.

Savcı ceza istedi

Bakırköy 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması bugün yapıldı. Taraflar ve avukatları, salonda hazır bulundu. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilemeyeceğini, sanığın araçta tek kalan müştekinin inmesine araç kapısını açmayarak engel olduğunu belirtti.

Mütalaada, sanığın müştekiye cinsel amaçlarına yönelik sözler söylediği aktarılarak 'cinsel taciz' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'dan dokuz aydan dört buçuk yıla kadar hapsi talep edildi.

'İftira' dedi

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık İzzet A. suçlamaları kabul etmediğini belirterek şunları söyledi: "Böyle bir olay olduysa yakınlardaki karakola başvurabilirdi. Müştekinin iddia ettiği olaydan 20 gün sonra beni şikayet ediyor. Avukatlarıyla benden para talep ediyor. Ben bu olay sebebiyle dokuz aydır çalışamıyorum. Evden atılma ve eşimle boşanma noktasına geldim. Kendisi bana iftira atmaktadır. Ben böyle bir suç işlemedim."

Cezalar ertelendi

Mahkeme, sanığa 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan bir yıl üç ay hapis cezası, 'cinsel taciz' suçundan ise 2 bin 240 lira adli para cezası verdi. Her iki ceza için de 'sanığın sabıkasız oluşu, kişiliği ve bir daha suç işlemekten çekineceği yönünde kanaat' nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakıldı.

Sanığın beş yıl denetim süresine tabi tutulmasına hükmeden mahkeme, denetim süresi içerisinde sanığın kasten yeni bir suç işlemesi halinde hükmün açıklanacağını belirtti.