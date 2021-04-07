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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan'dan Montrö bildirisi tepkisi: Bunların hepsi CHP merkezlidir

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104071044215861-erdogandan-montro-bildirisi-tepkisi-bunlarin-hepsi-chp-merkezlidir/

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 104 emekli amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili yayınladığı bildiriyi eleştirirken "Bunların hepsi CHP merkezlidir" ifadesini kullandı. Erdoğan, "İnsan bir kez şirazeden çıktı mı işte burada olduğu gibi kendini nerede bulacağı belli olmuyor" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Sözlerinin başında Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının Konya'da düştüğünü hatırlatan Erdoğan, "Türk Yıldızları olarak tanıdığımız uçaklarımızdan bir tanesi, eğitim uçuşu esnasında maalesef düşüyor ve pilot yüzbaşımız da şehit oluyor. Allah'tan kendilerine rahmet diliyoruz" dedi.

    Erdoğan, sözlerinin devamında tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine değindi. "Dünya koronavirüs ile açığa çıkan zulüm, haksızlık batağında ilerleyemeyeceği anlaşılıyor. Medeniyet nöbetini devralmak için daha çok çalışacağımızın sözünü milletimizle paylaştık" ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

    • "Önümüzde yepyeni bir dönemin açıldığına inanıyoruz. Coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımız boyunca gerçekleştirdiğimiz medeniyet şahlanışın eşiğindeyiz. Türk milleti bu noktaya gelmek için tek parti zulmü, darbe, terörle engellenmeye çalıştı. Demokrasimizi güçlendirerek, insan gücümüzü genişleterek, vizyonumuzu genişleterek engelleri aşarak bugünlere geldik. Kendimizi küresel bir değişimin merkezine yerleştirmeyi başardık.

    'Bu süreçte yanlış insanlarla, yanlış işlerle de karşılaştığımız oluyor'

    • Madalyonun diğer yüzünü de görmezden gelmiyoruz. Sıkıntılarımız elbette var. Bu süreçte yanlış insanlarla, yanlış işlerle de karşılaştığımız oluyor. Bunları tespit eder etmez üstünü örtmüyor gereğini yerine getiriyoruz. Meclis çalışmalarından hükümet icraatlarına ve belediye faaliyetlerine kadar tespit ettiğimiz aksaklık ve hataları telafi yoluna gidiyoruz. Milletle inatlaşamayacağını, hizmetkar olunacağını merkeze yerleştirmiş bir parti olarak başka türlü hareket edemeyiz."

    Erdoğan, uluslararası alanda Türkiye'nin geldiği noktayı kabullenemeyenlerin olduğunu söyledi. "Terör koridoru oluşturmaktan vazgeçmeyenler var" diyen Erdoğan, "Ülkemize düşmanlık olan zalim rejimleri ayakta tutmakta ısrar edenler var. İçeride muhterisler var. Proje partiler, genel başkanlar, kampanyalar üzerinden bizi yıpratarak Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler var. Darbe ve vesayet heveslerini ortaya dökenler var" ifadesini kullandı. 

    'Salgın sebebiyle yaşadığımız sıkıntıları, daha sonraki kazançlarımızın kefareti olarak kabul ederek sabredeceğiz'

    "Ülkemizin içerideki ve dışarıdaki kazanımlarından asla vazgeçmeden, çok daha iyisi, çok daha hayırlısı için sıkı bir şekilde çalışıyoruz" diyen Erdoğan, yaklaşan ramazan ayında vaka sayılarını azaltmayı hedeflediklerini kaydetti. "Biz ramazan ayındaki tedbirlerimizi vaka sayılarımızı birkaç bine düşürebilirsek, yaz aylarındaki ticari hareketliliği yakalayabiliriz. Aksi takdirde bir yaz sezonunu daha kaçırmakla kalmayacak, pek çok alanda ciddi sıkıntılar yaşayacağız" ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

    • "Tuttuğumuz oruçlar, kıldığımız namazlar ruhumuzu zenginleştirirken, tedbirlere riayet ederek salgının boynunu da Allah'ın izniyle kıracağız. Hepimiz aynı Türkiye gemisindeyiz. Nihayetinde kazançlarımız da kayıplarımız da ortaktır. Salgın sebebiyle yaşadığımız sıkıntıları, daha sonraki kazançlarımızın kefareti olarak kabul ederek sabredeceğiz. 'Sabreden zafere ulaşır.' her birimiz kendi alanımızda üzerimize düşenleri yerine getireceğiz."

    'CHP'nin başındaki zat, atomu parçalamanın formülünü bulmuş edasıyla sürekli konuşuyor'

    Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da bazı eleştiriler yöneltti. 104 emekli amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili yayınladığı bildiriye değinen Erdoğan, şunları söyledi:

    • "Türkiye'nin en önemli sorunu, muhalefetin duruşundaki bozukluktur. CHP'nin başındaki zat yarısı yalan, yarısı yanlış olduğu halde atomu parçalamanın formülünü bulmuş edasıyla sürekli konuşuyor. Aynı yanlışı tekrar ediyor. Karşımızda öyle şekilsiz bir malzeme var ki, neresini düzelteceğimizi bilmiyoruz. Bu zat son dönemde bol keseden vaatler sıralamaya başladı.
    • İşte geçtiğimiz günlerde bir grup emekli amiralin ve emekli büyükelçilerin ve yine emekli milletvekilleri... Bunların hepsi CHP merkezlidir. Yayınladığı ve içinde açık darbe tehdidi bulunan bildiriye onlardan daha sıkı sarılıyor. İnsan bir kez şirazeden çıktı mı işte burada olduğu gibi kendini nerede bulacağı belli olmuyor. Allah kimseyi şaşırtmasın."

    Partililere de çağrıda bulunan Erdoğan, sözlerini "Sizlerden illerinize döndüğünüzde 19 yıllık çalışmalarımızı her fırsatta milletimize anlatmanızı istiyorum. Aynı şekilde CHP'nin başındaki zatın ve yanındaki çetenin hezeyanlarını, yalanlarını, terörist ve darbe seviciliklerini kadınıyla, yaşlısıyla, muhalifiyle anlatmanızı istirham ediyorum" diye noktaladı.

    Etiketler:
    koronavirüs tedbirleri, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs, Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Amiral, Emekli, Darbe, CHP, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Cumhurbaşkanlığı
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