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    İstanbul'daki lüks sitenin sakinleri: Olayı basına duyurduğumuz için yine ceza kesildi

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    İstanbul'da 250 dairenin yer aldığı lüks sitede, yönetimin daire sakinlerine uyguladığı yaptırımlar devam ediyor. Site sakini Gülgün Kolkanatlı, "Olayı basına duyurduğumuz için yine ceza kesildi. Basında yer alan görüntülerde bulunan ya da bulunmayan herkese bin ile 2 bin lira arasında cezalar kesildi" dedi.

    İstanbul'un Tuzla ilçesinde geçtiğimiz haftalarda lüks bir site içerisinde yaşayan vatandaşlar site yönetimi tarafından 'Asgari ücret cezası' adı altında kendilerine cezalar kesildiğini, belirlenen cezaları ödemedikleri takdirde ise çeşitli bahaneler üretilerek araçlarıyla otoparka alınmadıklarını ve site yönetimi tarafından iş yerlerine şikayet mailleri atıldığını dile getirmiş ve yaşananlar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

    İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) aktardığına göre yönetim site sakinlerine uyguladığı para cezalarına hız kesmeden devam etti.

    Site sakinlerinden Gülgün Kolkanatlı olayın kamuoyuna yansıması sonrası para cezası aldıklarını belirterek, "Sesimizi duyurmak için medyaya başvurduk. Olayı basına duyurduğumuz için yine ceza kesildi. Basında yer alan görüntülerde bulunan ya da bulunmayan herkese bin ile 2 bin lira arasında cezalar kesildi" sözlerini kullandı.

    'Bir sağlık görevlimizin evdeki suyu kesildi'

    Kamuoyuna yansıyan haberler sonrası yaptırımların devam ettiğini belirten site sakini Kolkanatlı, şöyle konuştu:

    • "1 buçuk senedir bu sitede oturuyorum. 1 sene içerisinde 3 aidat zammı 3 de gizli zam olmak üzere 6 kez zam yapıldı. Bunun yanı sıra ‘asgari ücret’ cezaları kesilmeye başladı. Cezalarını ödemeyen kişilerin ise su sayaçları sökülüyor. Özellikle pandemi döneminde bir sağlık görevlimizin evdeki suyu kesildi. Yine eşi yurt dışında olan iki çocuklu bir annenin suyu kesildi.
    • Bizler de bu yaşanılanlara karşı çıktığımızda dolayı site yönetimi tarafından çete olarak nitelendirildik ve iş yerlerimize mailler gönderildi. Çocuğumun evde olduğu esnada ben aracımla otoparka alınmadım. Biz hukuk mücadelemizi sürdürmeye devam ederken bu yaşanılanların duyulması için medyaya başvurduk. Sesimizi duyurmak için medyaya başvurduğumuz gerekçesiyle basında görünen ya da görünmeyen tüm arkadaşlarımıza bin ile 2 bin lira arası cezalar kesildi."

    'Yirmiye yakın soruşturma devam ediyor'

    Site içerisinde yaşanan gelişmelere ilişkin konuşan Avukat Didem Kasapoğlu İnci, "Basının gelmesi sonrası bizlere asgari ücret cezaları yağmaya devam etti. Aynı zamanda eşim ve ben kırka yakın kat malikinin avukatlığını yürüttüğümüz sitede taraf haline getirildik. Bu durumla ilgili yirmiye yakın soruşturma devam ediyor. Bu soruşturmalardan birisi için yargılama aşamasına geçildi. Ayrıca site yönetimi 10 Nisan günü için seçim günü vermişlerdi. Yönetim sonrasında aldığı kararla seçimi iptal etti. Şu an için belirsizlik söz konusu. Site yönetimi, site sakinleriyle bir iletişim kurma çabası içerisine girmiyor. Bu sebeple de şu anda da bir uzlaşmazlık söz konusu" diye konuştu.

    Etiketler:
    Basın, Site, Lüks, Tuzla, İstanbul
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