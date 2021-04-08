Fatih Altaylı'dan Ahmet Hakan'a: Bizi ahmak yerine koymaktan vazgeçiniz

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın özrünü eleştirdi. Altaylı, "Bizi ahmak yerine koymaktan vazgeçiniz. Yediğiniz haltlardan daha çok hepimizi aptal zannetmenize bozuluyorum" dedi.

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiriyi imzalayan 104 emekli amiralin yakınlarıyla ilgili haber nedeniyle özür dileyen Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ı eleştirdi.

Hakan'ın "İnternet haberciliğinin kendine özgü hızının yol açtığı bir hız kazasıydı bu haber. Fark eder etmez derhal yayından çektik. Fakat sonuçta kısa bir süreliğine de olsa yayında kalmış oldu" şeklindeki ifadesine atıfta bulunan Altaylı, 'Güldüren özür' başlıklı yazısında şunları söyledi:

"Ahmet Hakan kardeşim. Yanlışlıkla yazdık falan deyip özür dilemen kurtarmaz. 'Medyada göreceksiniz' dendikten 15 dakika sonra medyada gösterdiğiniz şeyin yanlışlık olduğuna değil bizi, annenizi bile inandıramazsınız. O yüzden bizi ahmak yerine koymaktan vazgeçiniz. Yediğiniz haltlardan daha çok hepimizi aptal zannetmenize bozuluyorum."

Ne olmuştu?

104 emekli amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili yayınladığı bildiriye dair tartışmalar devam ederken, Hürriyet'in de aralarında bulunduğu bazı gazetelerin internet sitesinde 'Darbe bildirisini imzalayan emekli amirallerden 4'ü CHP üyesi çıktı' başlıklı haberler yayınlanmıştı.

Söz konusu haberlerde, imzacı emekli amirallerin CHP üyesi akrabalarının isimleri listelenmişti.