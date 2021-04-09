Korkuteli'nde 'tarihi eserleri müzeye vermeyiz' nöbeti: 532 yıldır buradalar

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde cami duvarında kullanılan Geç Roma dönemine ait tarihi eserlerin sökülerek taşınması için müze yetkilileri çalışma başlattı. Köye gelen müze yetkilileri inceleme yaparken, mahalleli ise eserlerin götürülmemesi için oturma eylemine başladı.

Osmankalfalar mahallesi çevresinde bulunan kabartmalı steller ve aslanlı lahit kapağının, yıllar önce bölge halkı tarafından mahalle camisinin bahçe duvarı olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

İlçeye gelen uzmanlar bu 4 eserin Geç Roma dönemine ait olduğunu belirledi. M.S. 3'üncü ve 4'üncü yüzyıllardan kalma olduğu tespit edilen eserlerin, bulunduğu yerde korunması kararlaştırıldı. Yıllardır mahalleli tarafından korunan tarihi eserlerin üzerine 2 hafta önce plastik borularla çeşme yapıldı. Çevreden gelen tepkiler üzerine borular, mahalleli tarafından sökülüp eski haline getirildi.

Eserlerden 4'ünün müzeye taşınmasına karar verildi

Konunun gündeme gelmesinin ardından caminin bahçe duvarına yıllar önce yerleştirilen 4 tarihi eserle ilgili Elmalı Müze Müdürlüğü tarafından inceleme yapıldı.

İnceleme sonucu caminin çevre duvarlarının yanı sıra mahalle ile sokak aralarında ve bazı evlerin duvarlarında; mezar kapağı, yazıtlı mezar stelleri, yazıtlı sütun parçaları ve mimari eserler olmak üzere 21 taşınmaz kültür varlığı daha olduğu belirlendi.

Mahallede tespit edilen eserlerden öncelikli olarak çeşme alınlığına monte edilen 3 stel ile lahit kapağının Antalya Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü uzmanları ile bulundukları yerden sökülerek, müzeye nakledilmesi kararlaştırıldı.

Diğer 21 eserin ise ilerleyen dönemlerde müzeye taşınmasına karar verildi.

Mahalle halkı oturma eylemi yaptı

Bugün sabah erken saatlerde Müze Müdürlüğü yetkilileri mahalleye gelerek çalışma başlattı. Eserler üzerinde müze yetkilileri inceleme yaptı ancak mahalle halkı çeşmenin bulunduğu tarihi yapılar da dahil olmak üzere hiçbir eseri vermeyeceklerini söyledi.

Mahalle halkı adına yapılan açıklamada, "Bu taşlar bu tarihi yapı bizim ciğerimiz, ciğerlerimizin sökülmesine izin vermeyeceğiz" denilirken, jandarma ekiplerine de "Lütfen karşı karşıya gelmeyelim bize destek olun" çağrısı yapıldı. Ardından mahalle halkı oturma eylemi başlattı.

Eserlerin taşınması ertelendi

Elmalı Müze Müdürü Yunus Reyhan Taşçıoğlu, 4 saatlik oturma eyleminin ardından mahallelinin uzun süren itirazları sonucu taşıma işlemini yapamadıklarını tutanak altına aldı. Eserleri taşıma işlemi, çeşitli görüşmeler yapılması için ertelendi. Bunun üzerine Müze Müdürlüğü yetkilileri ve jandarma ekipleri, bölgeden ayrıldı.

Mahallede yaşayanlar ise erteleme kararını sevinçle karşıladı. Muhtar Murat Duran, kararın yerinde olduğunu belirterek, "Hala taşınma ihtimali var ancak bize bir süre verildi. Bu süre içinde yetkililerle görüşüp, bu eserlerin burada kalmasını sağlayacağız" diye konuştu.

Mahalleliden Enver Sarı da "Mücadele ettik ve kazandık. Bu eserler, 532 yıldır burada, bir o kadar yıl daha inşallah kalacak" dedi. Salih Yalçın ise "Bizim dedelerimiz bu eserleri buraya getirmiş. Bu eserler burada kalacak, mutluyuz" diye konuştu.