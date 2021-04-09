Kayıt
09:56 09 Nisan 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Korkuteli'nde tarihi eserleri müzeye vermeyiz nöbeti:

    Korkuteli'nde 'tarihi eserleri müzeye vermeyiz' nöbeti: 532 yıldır buradalar

    © AA / Gülsem Adam
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 01
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/09/1044229338_0:166:1200:841_1200x675_80_0_0_62555d5c2aca2231e5215e48dd286c59.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104091044229488-korkutelinde-tarihi-eserleri-muzeye-vermeyiz-nobeti-532-yildir-buradalar/

    Antalya'nın Korkuteli ilçesinde cami duvarında kullanılan Geç Roma dönemine ait tarihi eserlerin sökülerek taşınması için müze yetkilileri çalışma başlattı. Köye gelen müze yetkilileri inceleme yaparken, mahalleli ise eserlerin götürülmemesi için oturma eylemine başladı.

    Osmankalfalar mahallesi çevresinde bulunan kabartmalı steller ve aslanlı lahit kapağının, yıllar önce bölge halkı tarafından mahalle camisinin bahçe duvarı olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

    İlçeye gelen uzmanlar bu 4 eserin Geç Roma dönemine ait olduğunu belirledi. M.S. 3'üncü ve 4'üncü yüzyıllardan kalma olduğu tespit edilen eserlerin, bulunduğu yerde korunması kararlaştırıldı. Yıllardır mahalleli tarafından korunan tarihi eserlerin üzerine 2 hafta önce plastik borularla çeşme yapıldı. Çevreden gelen tepkiler üzerine borular, mahalleli tarafından sökülüp eski haline getirildi.

    Eserlerden 4'ünün müzeye taşınmasına karar verildi

    Konunun gündeme gelmesinin ardından caminin bahçe duvarına yıllar önce yerleştirilen 4 tarihi eserle ilgili Elmalı Müze Müdürlüğü tarafından inceleme yapıldı.

    İnceleme sonucu caminin çevre duvarlarının yanı sıra mahalle ile sokak aralarında ve bazı evlerin duvarlarında; mezar kapağı, yazıtlı mezar stelleri, yazıtlı sütun parçaları ve mimari eserler olmak üzere 21 taşınmaz kültür varlığı daha olduğu belirlendi.

    Mahallede tespit edilen eserlerden öncelikli olarak çeşme alınlığına monte edilen 3 stel ile lahit kapağının Antalya Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü uzmanları ile bulundukları yerden sökülerek, müzeye nakledilmesi kararlaştırıldı.

    Diğer 21 eserin ise ilerleyen dönemlerde müzeye taşınmasına karar verildi.

    Mahalle halkı oturma eylemi yaptı

    Bugün sabah erken saatlerde Müze Müdürlüğü yetkilileri mahalleye gelerek çalışma başlattı. Eserler üzerinde müze yetkilileri inceleme yaptı ancak mahalle halkı çeşmenin bulunduğu tarihi yapılar da dahil olmak üzere hiçbir eseri vermeyeceklerini söyledi.

    Mahalle halkı adına yapılan açıklamada, "Bu taşlar bu tarihi yapı bizim ciğerimiz, ciğerlerimizin sökülmesine izin vermeyeceğiz" denilirken, jandarma ekiplerine de "Lütfen karşı karşıya gelmeyelim bize destek olun" çağrısı yapıldı. Ardından mahalle halkı oturma eylemi başlattı. 

    Eserlerin taşınması ertelendi

    Elmalı Müze Müdürü Yunus Reyhan Taşçıoğlu, 4 saatlik oturma eyleminin ardından mahallelinin uzun süren itirazları sonucu taşıma işlemini yapamadıklarını tutanak altına aldı. Eserleri taşıma işlemi, çeşitli görüşmeler yapılması için ertelendi. Bunun üzerine Müze Müdürlüğü yetkilileri ve jandarma ekipleri, bölgeden ayrıldı.

    Mahallede yaşayanlar ise erteleme kararını sevinçle karşıladı. Muhtar Murat Duran, kararın yerinde olduğunu belirterek, "Hala taşınma ihtimali var ancak bize bir süre verildi. Bu süre içinde yetkililerle görüşüp, bu eserlerin burada kalmasını sağlayacağız" diye konuştu.

    Mahalleliden Enver Sarı da "Mücadele ettik ve kazandık. Bu eserler, 532 yıldır burada, bir o kadar yıl daha inşallah kalacak" dedi. Salih Yalçın ise "Bizim dedelerimiz bu eserleri buraya getirmiş. Bu eserler burada kalacak, mutluyuz" diye konuştu.

    İlgili konular:

    İzmir'de 661 adet tarihi eser ele geçirildi
    Milyonluk tarihi eser Balıkesir’de bir evde bulundu
    Macaristan'da ele geçirilen Türkiye'ye ait tarihi eserler Çavuşoğlu'na teslim edildi
    Manisa'da bir otomobilde, Roma ve Bizans dönemine ait 1846 parça tarihi eser ele geçirildi: 1 gözaltı
    Etiketler:
    müze, Tarihi eser, Korkuteli, Antalya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Polis havacılık ekipleri, dünyada hiçbir polis teşkilatında bulunmayan taarruz sınıfı helikopteriyle teröristlerle sıcak çatışmalarda helikopterle doğrudan saldırı gücüne sahip oldu. Aynı zamanda Emniyet Havacılık Daire Başkanlığında Atak helikopterini kullanan personel konusunda da ilk yaşandı. Başkanlık bünyesinde görev yapan 28 yaşındaki Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut, 9 haftalık eğitimleri başarıyla tamamlayarak Atak helikopterinin kokpitine oturmayı hak etti. Karabulut, bu başarısıyla Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu olarak tarihe geçti.
    Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu: Özge Karabulut
    Karikatür
    Austin'den Türkiye'ye 'S-400'den vazgeç' çağrısı
    İnfografik
    Yemen’deki güç dengesi ve insani felaket
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet