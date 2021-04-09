CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün bir dizi ziyaret için gittiği Sinop'ta son olarak Ayancık ilçesini ziyaret etti. Burada kendisine yelkenli maketi hediye edilen Kılıçdaroğlu, “Sonunda bizim de bir gemimiz oldu” diye espri yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sinop'taki son durağı CHP'li Ayancık Belediyesi oldu.

Anka'nın haberine göre Kılıçdaroğlu, Ayancık Belediyesi’nin yaptığı hizmetlerin aynısını Türkiye’nin bütün coğrafyasına götüreceklerini vurgulayarak, "Hizmetin ne olduğunu görecekler, verdiğimiz hizmetin hesabını halka vereceğiz. Belediye başkanımız nasıl harcadığı her kuruşun hesabını Ayancık halkına veriyorsa, biz de 83 milyondan topladığımız verginin hesabını 83 milyona vereceğiz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanı Hayrettin Kaya’yı makamında ziyaret etti. Kaya, Kılıçdaroğlu’na yelkenli gemi maketi hediye etti. Kılıçdaroğlu, "Artık bir gemimiz var" diye espri yaptı. Kılıçdaroğlu’na yöresel lezzetler ve takılardan da hediye edildi.

Kılıçdaroğlu, kendisinin gelişi dolayısıyla kurban kestirilmesini istemedi ve kasaba "Benim adıma ihtiyaç sahiplerine bağışlayın" dedi.