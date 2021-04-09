İmamoğlu'ndan 'askıda fatura' çağrısı: Gücü olanın gücü olmayana yardım etmesi daha önce olmadığı kadar elzem hale geldi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Askıda Fatura' kampanyasına katılım çağrısı yaparak, "Özelikle uzun bir süredir yaşamakta olduğumuz salgın sürecinde dayanışma ihtiyacı ve gücü olanın gücü olmayana yardım etmesi daha önce olmadığı kadar elzem hale geldi" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin başlattığı 'Askıda Fatura' kampanyasına katılım çağrısı yaptı.

Sosyal medya hesaplarından bir video ile çağrı yapan İmamoğlu, "Özelikle uzun bir süredir yaşamakta olduğumuz salgın sürecinde dayanışma ihtiyacı ve gücü olanın gücü olmayana yardım etmesi daha önce olmadığı kadar elzem hale geldi" dedi.

Kampanya sürecinde 40 milyon lira toplandığını kaydeden İmamoğlu, "Gelin bu mübarek Ramazan'ı değerlendirerek dayanışmayı çok ama çok büyütelim" diye konuştu.

İmamoğlu, yaptığı çağrıyı kampanya iletişim bilgilerini de ekleyerek "Mübarek Ramazan ayında da dayanışmayı büyütelim. İster Askıda Fatura ile ister yapacağınız ayni ve nakdi yardımla bu güzel dayanışmaya katılabilirsiniz. Bağışlarınızı özenle ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız" ifadeleriyle paylaştı.

Mübarek Ramazan ayında da dayanışmayı büyütelim



İster Askıda Fatura ile ister yapacağınız ayni ve nakdi yardımla bu güzel dayanışmaya katılabilirsiniz. Bağışlarınızı özenle ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız.



Bilgi için ALO 153 ( İl dışı 0212 153 00 00 )https://t.co/WHfuHxECSm pic.twitter.com/HCOxye9vZ3 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 9, 2021

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