Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İtalya Başbakanı'na: Diktatörlüğün ne olduğunu görmek istiyorsa yakın tarihine baksın

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'diktatör' nitelemesi yapan İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi eleştirdi. Oktay, "Eğer diktatörlüğün ne olduğunu görmek istiyorsa yakın tarihine baksın, çok daha net görür" dedi.