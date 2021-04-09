Kremlin: Putin, Erdoğan ile görüşmesinde Montrö'nün önemini vurguladı

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass bölgesindeki durumu konuştuğunu duyurdu. Putin'in ayrıca Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin hükümleri uyarınca belirlenen Boğazlar rejiminin korunmasının önemini vurguladığı belirtildi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Erdoğan, telefon görüşmesi yaparak Ukrayna, Suriye ve Libya'daki durumu, koronavirüsle mücadele çalışmalarını ve Kanal İstanbul projesiyle ilgili son dönemde gündeme gelen açıklamaları ele aldı.

Putin'in Erdoğan'ın talebi üzerine Rusya'nın Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin yaklaşımlarını anlattığını belirten Kremlin, 2015 tarihli Minsk anlaşmalarının, çözümün alternatifsiz dayanağı olduğunun vurgulandığını aktardı.

Kremlin, Rus liderin Ukrayna'nın Minsk anlaşmalarından kaçınması ve son dönemde temas hattındaki durumu kızıştıracak provokatif eylemlerde bulunması nedeniyle duyduğu endişeyi dile getirdiğini belirtti.

'Erdoğan'ın Rusya'nın Dağlık Karabağ'la ilgili adımlarını takdir etti'

Kremlin'in açıklamasına göre Erdoğan, Dağlık Karabağ'da istikrarın sağlanması, 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihinde Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri tarafından yapılan üçlü açıklamaların kademeli olarak uygulanması konusunda Rusya'nın attığı adımları çok takdir ettiğini söyledi.

Putin, Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle yaptığı görüşmeler hakkında Erdoğan'a bilgi verirken iki lider, Güney Kafkasya'da ulaşım altyapısının yeniden tesis edilmesine yönelik çalışmalara başlanması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını vurguladı.

Türkiye'nin Kanal İstanbul projesiyle ilgili planlarının ele aldığı bölümde Putin, bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanması için 1936 tarihli Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin hükümleri uyarınca belirlenen Boğazlar rejiminin korunmasının önemini vurguladı.

Putin ve Erdoğan, Libya'da tarafların ateşkes rejimine uymalarından ve geçici hükümet organlarının başarıyla kurulmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek barışçıl süreci ve ülkede birliğin sağlanmasını destekleyeceklerinin altını çizdiler.

Rusya ile Türkiye'nin Suriye'de durumun istikrara kavuşturulması ve Suriyeli taraflar arasındaki müzakerelerin yeniden başlaması konularında önemli bir rol oynadığını kaydeden liderler, 2018 tarihli Soçi Mutabakat Zaptı'na ve 5 Mart 2020 tarihli Ek Protokol'e uygun olarak özellikle İdlib'de olmak üzere terörle ortak mücadele görevlerinin güncelliğini koruduğunu ifade etti.

'Sputnik V'nin ortak üretimi de dahil koronavirüsle mücadelede işbirliğini geliştirmeye hazırız'

Putin ve Erdoğan, koronavirüsle mücadele konularını etraflıca konuştu. Liderler, Rus Sputnik V aşısının tedariki ve olası ortak üretimi de dahil olmak üzere koronavirüsle mücadele alanındaki işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı. — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) April 9, 2021

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'Rus turistlerin sağlığının korunması için ilgili kurumlar arasında yoğun temaslar kurulacak'

Türk hükümetinin koronavirüsle mücadele amacıyla aldığı önlemleri anlatan Erdoğan, önceliklerden birinin yabancı turistlerin sağlığının korunması olduğunu kaydetti. Taraflar, Türkiye'yi ziyaret eden Rusya vatandaşlarının sağlığının korunması için ilgili kurumlar arasında yoğun temaslar kurulmasını kararlaştırdı.

Putin ve Erdoğan, verimli Rus-Türk diyaloğunun farklı formatlarda devam edeceğinin de altını çizdi.