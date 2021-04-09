Mansur Yavaş: 30 bin öğrencimize aylık 10 GB internet desteğimizi 3 ay daha uzattık

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 5,6,7 ile lise hazırlık 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi kararı almıştı.
Mansur Yavaş, öğrencilere müjdeyi Twitter'dan böyle verdi:
"Ailesi sosyal yardımlardan faydalanan yaklaşık 30 bin öğrencimize sağladığımız 3 ay boyunca aylık 10 GB internet desteğimizi, uzaktan eğitimin devam etmesi nedeniyle 3 ay daha uzatma kararı aldık. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına her zaman yanınızda olacağız."
Ailesi sosyal yardımlardan faydalanan yaklaşık 30 bin öğrencimize sağladığımız 3 ay boyunca aylık 10 GB internet desteğimizi, uzaktan eğitimin devam etmesi nedeniyle 3 ay daha uzatma kararı aldık.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 9, 2021
Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına her zaman yanınızda olacağız. pic.twitter.com/5ZgGnm0ni1
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