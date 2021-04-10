MSB: Hatay sınırında bir ucu Suriye’de olan 100 metrelik tünel tespit edildi

Hatay sınırında bir ucu Suriye’de olan 100 metrelik tünel tespit edildi. Yasa dışı geçiş ve örgüt militanlarının sızmalarında kullanılabilecek tünelde 24 kişilik mülteci grubu da yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sınırda görev yapan 'Hudut Kartalları', yaşa dışı geçiş veya sızma girişimlerini önlemeye devam ediyor.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Bükülmez (Şehit Er Hüseyin Koroç) Hudut Karakolu'nda görev yapan askerlerin bölgede icra ettiği arama-tarama faaliyeti sırasında yaklaşık 100 metre uzunluğunda tünel tespit etti.

Tünelden 24 kişilik mülteci grubu çıktı

Tespit edilen tünelde sızmaya çalışan 24 kişilik mülteci grup da yakalandı.

Bölgede yapılan detaylı incelemelerde tünelin bir ucunun Suriye’deki Atme çadır kentindeki bir eve çıktığı belirlendi.

Tünel imha edildi

Yasa dışı geçişlerin yanı sıra örgüt üyelerinin sızmalarında da kullanılabileceği değerlendirilen tünel kullanılamaz hale getirildi.