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    Ramazan ayı öncesinde gıda fiyatlarına denetleme: Vatandaş için şikayet hattı oluşturuldu

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    Tarım ve Orman Bakanlığı, Ramazan ayı öncesinde denetimlere başlıyor. Buna göre gıda fiyatları incelenecek ve vatandaşlar şikayetlerini ALO 174 Gıda Hattı’na ya da 0501 174 0 174 numaralı WhatsApp Gıda İhbar Hattı’na bildirebilecek.

    Ramazan ayında fiyat artıran işletmelere karşı denetimler sıkılaştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, özellikle ramazanda tüketimi artan ekmek, unlu mamuller, tatlı ile et ve süt ürünlerine yönelik işletmeleri yakın takibe alacak. Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü gıda denetim ekipleri, ramazan ayında 81 il ve ilçede denetimlerini yoğunlaştıracak. Bakanlık, koronavirüs salgını sürecinde tüketici sağlığının korunması amacıyla da bazı önlemler alacak.

    Virüse de önlem

    Avcılar’da zabıta ve polis ekipleri koronavirüs önlemleri kapsamından denetimlerde bulundu.
    © İHA / MURAT DELİCE
    350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi
    Bu kapsamda gıda satış yerlerinde sosyal mesafenin korunması, işletmede çalışan personelin mutlaka maske takması, alışveriş mekanına kısıtlı sayıda müşteri alınması, el hijyeni için dezenfektan kullanılması, maske takmayan müşterilerin işletmeye alınmaması ve gerekli her türlü hijyen tedbirinin eksiksiz uygulanması yönünde kontroller yapılacak ve bu konuda gıda işletmeleri bilgilendirilecek.

    Kolilere analiz

    ‘Ramazan paketi’ adı altında muhtelif gıdaların bir arada yer aldığı paketlerin satış ve dağıtımının yapıldığı işyerlerine yönelik denetimlerde gıdaların son tüketim tarihi ile etiket bilgileri kontrol edilecek, gerekli hallerde ürünlerden analiz edilmek üzere numune alınacak.

    Kuryelere maske kontrolü

    Gıda işletmelerince paket servis uygulamasının devam ettiği süreçte özellikle kuryelerin el temizliği, eldiven ve maske kullanımına dikkat edilmesi, kuryeden ya da müşteriden kaynaklı iki yönlü virüs bulaşma riski de göz önünde bulundurularak, gerekli önlemlerin alınması için azami özen gösterilmesi sağlanacak.

    İhtiyaç sahiplerine dağıtılacak

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni hasat dönemi öncesi elinde patates ve kuru soğan bulunan üreticilerin kaybını önlemek, bu vesileyle de temel gıda ürünlerinden olan patates ve kuru soğanı ihtiyaç sahibi ailelere dağıtarak gıda giderlerine katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirterek, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılması amacıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) patates ve kuru soğan tedariki ve dağıtımı ile görevlendirilmiştir. Bakanlığımız ve TMO olarak depo, finansman, personel ve lojistik gibi tüm hazırlıklar ikmal edilmiş olup mübarek ramazan ayına girmeden önce illerimize sevkiyat işlemleri başlatılmış olacaktır” dedi.

    24 milyon TL ceza

    Bakanlık, yılbaşından itibaren üç aylık süreçte ülke genelinde gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde 304 bin 760, gıda üretim yerlerinde 52 bin 187 olmak üzere toplam 356 bin 947 denetim gerçekleştirdi. Bu denetimler sonucu gıda işletmelerine 2 bin 536 yasal işlem uygulanırken, 23 milyon 897 bin 101 lira idari para cezası kesildi.

    Etiketler:
    gıda fiyatları, denetleme, Denetim, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ramazan Bayramı
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