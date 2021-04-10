'Kavga var' ihbarıyla olay yerine gelen polislere pasta ikram ettiler

Kırklareli’nde bir grup otomobilci, Polis Haftası nedeniyle sürpriz hazırladı. “Kavga var” ihbarıyla olay yerine gelen polisler pasta sürpriziyle karşılaştı.

Kırklareli Oto Tim 39 grubu polis haftası nedeniyle bir sürpriz hazırladı. 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp 'kavga var' ihbarında bulundu. Kavgaya müdahale etmek için yönlendirilen polisler karşılarında pasta ile bekleyen grubu gördüler. Polislerin haftasını kutlayan Kırklareli Oto Tim 39 ardından maske ve sosyal mesafe kuralına da dikkat ederek bir süre müzik eşliğinde ihbara gelen polis ekiplerini alkışladı.

Kırklareli Oto Tim 39 grup başkanı Coşkun Akdere Polis Teşkilatının 176. yıl dönümü kapsamında bir sürpriz hazırladıklarını belirterek, “Polis Teşkilatımızın 176. yılında sahte bir ihbarda bulunduk. Daha sonra olay yerine gelen polislerimize pasta ve çiçek taktim ettik. Polislerimizin 176. yılı kutlu olsun” dedi.

Sürprize gelen polis ekipleri şaşkınlık yaşadıklarını dile getirerek, “Sosyal medyada görüyorduk. Hiç aklıma gelmedi bizde yapılacağı. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.