Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Andrey Taran ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul'da 9'uncusu gerçekleştirilen Ukrayna-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi Toplantısı için Türkiye'ye gelen Ukraynalı mevkidaşı Andrey Taran ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy’nin Türkiye'yi ziyareti dolayısıyla İstanbul’da bulunan Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede; ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu" ifadelerine yer verildi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Cumhurbaşkanı Sn. Volodimir Zelenskiy’nin ülkemizi ziyareti dolayısıyla İstanbul’da bulunan Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran ile görüşme gerçekleştirdi.https://t.co/tu1x1mJROZ pic.twitter.com/VUcug9niTf — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 10, 2021

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