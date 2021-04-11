Adnan Oktar'ın cezaevi imajı

Adnan Bey'e kötülük yapanlar Adnan Bey'in daha da gençleşmesine vesile oldular, kendileri de kötülükten, hasetten çöktü, kurudu.

Allah Adnan Bey'i koruyor, gençlik veriyor, sağlık veriyor, sevenlerini artırıyor💛

Ve Adnan Bey'e uzun saç çok yakışmış💛https://t.co/HJFder5Utg