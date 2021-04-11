Adnan Oktar'ın cezaevi imajı

Organize suç örgütü kurmaktan cezaevinde bulunan Adnan Oktar'ın yeni fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.
Saçlarını ve sakallarını uzattığı görülen Oktar’ın fotoğrafının 15 Mart'ta Edirne Cezaevi'nde çekildiği belirtildi.
Adnan Bey'e kötülük yapanlar Adnan Bey'in daha da gençleşmesine vesile oldular, kendileri de kötülükten, hasetten çöktü, kurudu.— Süreyya Ada Akıncı (@ada_sureyya) April 10, 2021
Allah Adnan Bey'i koruyor, gençlik veriyor, sağlık veriyor, sevenlerini artırıyor💛
Ve Adnan Bey'e uzun saç çok yakışmış💛https://t.co/HJFder5Utg
Kamuoyunda ‘Adnan Hoca’ olarak tanınan Adnan Oktar’ın da aralarında olduğu 78’i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada, mahkeme Oktar’a 24 ayrı suçtan bin 75 yıl üç ay hapis cezası vermişti.
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