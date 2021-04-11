CHP'li Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve ailesi koronavirüse yakalandı

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ortalarda gözükmüyorsun, bir şey mi var?" diyerek arayan dostların sayısı artınca açıklamak farz oldu. Tüm ev halkı kovid pozitifiz... Her birimizin sağlık durumu gayet iyi, bu şekilde de devam eder inşallah."

"Ortalarda gözükmüyorsun, bir şey mi var?" diyerek arayan dostların sayısı artınca açıklamak farz oldu.

Tüm ev halkı covid pozitifiz...

Her birimizin sağlık durumu gayet iyi, bu şekilde de devam eder inşallah... — Ahmet Vehbi BAKIRLIOĞLU (@AVBakirlioglu) April 11, 2021

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