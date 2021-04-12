Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li belediyelere talimat: Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım kampanyası

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Ramazan ayında maddi durumu kötü olan yurttaşlar için yardım seferberliği başlatılması için CHP’li belediyelere talimat verdiği öğrenildi. CHP’li belediyelere giden bu talimatta, yurttaşlar için yardım kampanyası düzenleneceği ve her belediyenin kendi imkanlarına göre yurttaşlara ulaşması gerektiği bildirildi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, şöyle konuştu:

“Koronavirüs salgını özellikle son dönemde endişe verici boyutlara ulaştı. Yaşanan bu tabloya siyasi iktidarın yanlış politikaları da eklenince vatandaşlarımız hem sağlık hem de ekonomik açıdan içinden çıkılması zor bir duruma sürüklendi. CHP’li belediyeler ise tüm imkânsızlıklara ve engelleme girişimlerine rağmen bu sıkıntılı süreçte verdiği hizmetlerle, halkımıza adeta nefes oldu. Bu süreçte belediyelerimiz yaklaşık 11,7 milyon vatandaşımıza ayni ve nakdi yardımda bulundu. Pandemi sürecinde iktidarın yapamadığını yapan belediyelerimiz Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olacak. Lokanta ve kafelerin kapalı olacağı, toplu iftar ve sahur etkinliklerinin yasak olacağı Ramazan ayında, özellikle iftar ve sahur desteklerine öncelik verilecek. Destekler vatandaşların evlerine ulaştırılacak. İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlarımıza, iftar ve sahur paketlerinden, ayni ve nakdi desteklere kadar pek çok kalemde yardım götürülecek. İhtiyaçlara göre her bölgeye özel politikalar geliştirilecek. Bunun yanında belediyelerimiz toplumsal dayanışmayı örgütlemek, imkânı olanların ihtiyacı olanlara ulaşmasını sağlamak için de bağış kampanyaları başlatacak."

'Belediyelerimiz vatandaşlarımızın yanında olacak'

"Yani bizim belediyelerimiz Ramazan ayında yeni bir seferberlik anlayışıyla, vatandaşlarımızın yanında olacak. Belediyelerimizin imkânları ve hayırsever vatandaşlarımızın desteği ile Ramazan ayı boyunca ulaşabildiğimiz kadar ihtiyaç sahibine ulaşmayı ve yoksulluğa mahkûm edilen milletimize bir nebze nefes olmayı hedefliyoruz. Siyasi iktidar, belediyelerimizi engellemek için her türlü hukuksuzluktan medet umsa da bizim belediyelerimiz engelleri yıkmaya, halk için durmadan dinlenmeden çalışmaya devam edecek.”