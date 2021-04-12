Montrö bildirisiyle ilgili ifadeye çağrılan 4 emekli amiral, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gitti

104 imzalı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri sonrası tartışmalar sürerken, 10 emekli amiral haklarında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

İstanbul'da gözaltına alınmaksızın ifade vermeleri için tebligat yapılan 4 emekli amiral ise bugün Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gitti ve ifade işlemleri başladı.