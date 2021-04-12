Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, Hürriyet'e yazdı: Gelin uzaya birlikte çıkalım, ‘Payehali’

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Rus kozmonot Yuri Gagarin'in uzaya gidişinin 60. yılı için Hürriyet gazetesinde bir yazı kaleme aldı.

"Gelin uzaya birlikte çıkalım" diyen Yerhov, "Rusya’nın çok geniş yelpazedeki uzay faaliyetleri alanlarında Türkiye de dahil olmak üzere diğer devletlerle işbirliğine açık olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim" ifadelerini kullandı.

Yerhov'un Gagarin ve Rusya'nın uzay çalışmalarıyla ilgili yayınlanan yazısı şu şekilde:

© Sputnik / RIA Novosti Rusya Başkonsolosluğu’ndan ‘Gagarin’ bildirisi: Rus tarafı, Türk kozmonotlarının eğitimi için görüşmelere hazır

Yeni bir aşama

Uzayda uzun süreli beşeri faaliyetlerin yürütülmesinin sağlanmasına imkân tanıyan insanlı uzay istasyonlarının yörüngeye fırlatılması uzayın keşfine yönelik araştırmalarda yeni bir aşama oldu. Kapsamlı bilimsel araştırma programı, dünyanın ilk uluslararası çok modüllü yörünge istasyonu “Mir” tarafından gerçekleştirildi. Rus uzay bilimcilerin yerli insanlı yörünge istasyonlarının kullanılması sırasında edindikleri deneyim, 20 yıldan fazla bir süredir kesintisiz bir şekilde insanlı modda faaliyet yürüten Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (UUİ) kurulması için birçok açıdan uygulamalı bir temel görevi görmüştür. UUİ projesi, Batı ülkelerin ve Rusya’nın kaynaklarını, bilimsel ve teknik kazanımlarını ve deneyimlerini bir araya getirerek, dünya toplumunun çıkarları doğrultusunda uzayın etkin kullanımına katkıda bulunmaktadır. Şu anda, 64. uzun süreli keşif seferinin mürettebatı UUİ’de kendilerine verilen görevleri yerine getirmektedir.

© Fotoğraf : Twitter / Roscosmos UUİ’deki Rus mürettebat, Kozmonotlar Günü’nü kutladı

Güvenlik mimarisi

Uzayda silahlanma yarışı başlatma girişimlerinin son derece tehlikeli buluyoruz. Ülkemiz, önde gelen tüm uzay devletlerinin katılımıyla, uzaya silah konuşlandırılmasının yasaklanmasını öngören, yasal bağlayıcılığı olan bir anlaşma imzalama inisiyatifi ortaya koymaktadır. Uzayda silahlı bir çatışmayı önleyebilecek ve uluslararası güvenlik mimarisi için sağlam temeller oluşturabilecek, genel kabul gören önlemler alma şansına hâlâ daha sahibiz. Aksi takdirde, gezegenimizi ne gibi sonuçların beklediğini düşünmek bile korkutucu. Bu bağlamda, 60 yıl önce Yuri Gagarin tarafından dile getirilen ve bugün hala daha güncelliğini koruyan sözleri bir kez daha hatırlayalım: “Bir uzay gemisiyle Dünya’nın etrafında uçtuktan sonra, gezegenimizin ne kadar güzel olduğunu gördüm. Ey insanlar, bu güzelliği yok etmek yerine onu koruyup çoğaltalım!"