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    Sarıyer, İETT şoförü Yılmaz Katılmış'a saldırı

    Sarıyer'de İETT şoförüne mermerli saldırı

    © DHA
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    Sarıyer'de yol verme tartışmasından mermer ile saldırıya uğrayan İETT şoförü yaralandı.

    Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde geçen Perşembe meydana gelen olayda iddiaya göre, Yılmaz Katılmış'ın kullandığı İETT otobüsü, sokakta park etmiş bir hafif ticari aracın yolu daraltması nedeniyle geçemedi.

    İETT şoförü Yılmaz Katılmış, başında bekleyen sürücüden aracını çekmesini istedi. Aracını çekmek yerine sinirlenen sürücü, İETT şoförü Katılmış'a bağırıp hakaret etmeye başladı. Katılmış'ın da karşılık vermesi üzerine olay büyüdü.

    Tartışmanın yaşandığı mahallede mermer atölyesi bulunan hafif ticari aracın sürücüsü, buradan bıçak alarak İETT (İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri) şoförüne saldırdı.

    Şoförün camı kapatması üzerine saldırgan yerden aldığı mermer parçasını otobüse doğru attı. Otobüsün camının kırılması üzerine İETT şoförü Yılmaz Katılmış, polisi aradı. İETT şoförü, otobüsün ön kapısını açıp oturduğu basamaklarda polis beklemeye başladı. Saldırgan bu sefer de kendisine ait mermer atölyesinden aldığı büyük bir mermer parçasıyla şoförün başına vurdu.

    İETT şoförü, başına gelen mermer parçası ile kanlar içinde kaldı. Otobüste bulunan yolcular şoförün yardımına koştu. Yolcular yaralı şoförü otobüste bir koltuğa oturtarak kanamasını durdurmaya çalıştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı şoförü hastaneye kaldırdı. Burnunda ve başında kırıklar oluştuğu öğrenilen İETT şoförünün hastanedeki tedavisi sürüyor.

    ‘Bıçakla darp etmeye çalıştı, vuramadı’

    Yolu kapattığı için uyardığı kişinin saldırısına uğrayan İETT şoförü Yılmaz Katılmış, yaşananları anlattı:

    • "Yollar çok dar zaten orada. Dar olduğundan dolayı, sol tarafta adam arabayı çekmiş, biz de geçemiyoruz, adam arabanın başında bekliyor. 'Arabayı sürteceksin' dedi. Dedim ki, 'Arabanın sahibi sen misin?' 'Evet' dedi. 'Niye bekliyorsun bırak da çıkalım, bak iki otobüs kaldık karşı karşıya' dedim. Bana ileri geri konuşmaya başladı. Gitti içeriden bıçak aldı, getirdi. Beni bıçakla darp etmeye çalıştı, vuramadı. Vuramayınca kendisi galiba mermerci, mermer attı oradan arabanın ön camını kırdı. Ben de arabanın içerisindeydim, bir mermer parçası da bana attı. Burnumu ve kafamı kırdı.
    ‘Böyle insanların cezasız kalmaması lazım’
    • Burnum kırık, kafamda da dikişler var, burnumda da dikişler var. Büyüklerimizden Allah razı olsun. İETT'deki büyüklerimiz bizim yanımızda duruyor. Biz elimizden geldiğince insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz ama insanlar işte böyle. Yoksa bizim kimseyle işimiz yok. Biz görevimizi yapmanın peşindeyiz. Mermer atarak ön camı kırdı, bir de sağ tarafta kapı açıktı, ben polisi çağırdım orada bekliyordum. O dükkanın içinden yine parça alıp ben görmedim zaten o ikinci parçayı attığını. Atar atmaz kafama vurdu direkt. Saldırgan yakalandı, şu anda karakolda. Ben de şikayetçi olacağım sonuna kadar. Böyle insanların cezasız kalmaması lazım diye düşünüyorum. Biz emekçiyiz, insanları taşıyoruz, elimizden geldiği kadar da insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz ama insanlar böyle yaptı mı işte bu durumlara düşüyoruz."

    Öte yandan, olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

    Etiketler:
    mermer, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), Saldırı, Otobüs, Sarıyer
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