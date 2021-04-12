İnşaat maliyetleri Şubat ayında yıllık yüzde 28 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, aylık bazda malzeme maliyetleri yüzde 0.04, işçilik maliyetleri yüzde 0.02 azalırken, yıllık bazda malzeme maliyeti yüzde 31.64 ve işçilik maliyeti yüzde 19.73 arttı.
Bina inşaatı maliyetleri de aylık bazda yüzde 0.12 ve yıllık bazda yüzde 28.23 yükselirken bina inşaatlarında aylık bazda malzeme maliyeti yüzde 0.19 arttı.
Bina dışı yapılar için inşaat maliyetleri, aylık bazda yüzde 0.56 azalırken, yıllık yüzde 25.38'lik artış gösterdi.
Bina dışı yapı inşaatlarında aylık bazda malzeme maliyetleri yüzde 0.81 azalırken, işçilik maliyeti yüzde 0.05 arttı. Yıllık bazda da malzeme maliyetleri yüzde 28.55, işçilik maliyetleri de yüzde 18.54 yükseldi.
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