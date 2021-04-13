Kız çocuğuna şantajla cinsel istismara 4 tutuklama

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir kız çocuğu, teyzesine, bazı kişilerin kendisine şantajla cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Teyze de polise haber verdi. Gelen polis ekipleri tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen kız çocuğu, pedagog eşliğinde verdiği ifadesinde kendisine şantajla cinsel istismarda bulunulduğunu belirtip bu kişilerin isimlerin verdi.

Polis, 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Valilik: 1 kişi aranıyor

Bu arada, Kahramanmaraş Valiliği de konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: