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    Van Gölü

    Van Valiliği, Van Gölü fotoğrafını çeken astronot Kate Rubins'i şehrin tanıtım elçisi olarak kabul etti

    © İHA / YILMAZ SÖNMEZ - YUNUS TUĞRUL
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    Van Valiliği, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı online fotoğraf yarışmasında birinci olan Van Gölü fotoğrafını çeken astronot Kate Rubins'i, şehrin tanıtım elçisi olarak kabul etti. Valilik, Rubins'i kentte ağırlamak istiyor.

    Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, NASA'nın başlattığı yarışmada 32 fotoğraf arasında, Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği Van Gölü fotoğrafı ile astronot Don Pettit tarafından 2012'de çekilen ve Amerika kıtası üzerinde hareket halindeki yıldızların göründüğü fotoğrafın finale kaldığı anımsatıldı.

    Açıklamada, yapılan oylamada büyük bir farkla birinci seçilen fotoğrafın, güzelliği ve gizemiyle önemli bir değer olan Van Gölü'nün tanıtımına büyük katkı sunduğu vurgulandı.

    Anadolu Ajansı'na göre yarışmanın sonuçlarının açıklanmasının ardından Van'da büyük bir sevinç yaşandığı kaydedilen açıklamada, Van'ın tanıtımına büyük katkı sunan astronot Rubins'i, kentte ağırlamak için hazırlıklara başlandığı belirtildi.

    NASA yarışmasını Van Gölü kazandı
    © Fotoğraf : NASA
    NASA yarışmasını Van Gölü kazandı

    Açıklamada, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez'in görüşlerine de yer verildi.

    Bilmez, NASA'nın bu yarışması ve günlerce süren oylaması sayesinde, Van'ın tarihinin en önemli tanıtım kampanyasını elde ettiğini dile getirdi.

    Mehmet Emin Bilmez, şu açıklamayı yaptı:

    "Astronot Rubins, bizim tanıtım elçimiz oldu. Fotoğrafı çeken astronot Rubins ve oy kullanan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi, bakanlarımız, devlet büyüklerimiz ile vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Biz de fotoğrafı çeken astronot Rubins'i Van'da en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz. Astronot Rubins iyi bir dalış uzmanı. Rubins'in, dünyanın en büyük mikrobiyelitlerinin bulunduğu ve etrafında binlerce yıldır yaşayan ancak yeni keşfedilen Van Gölü Küçük Mercan Balığı'nı görmesi için Van Gölü'ne dalması, bizim tanıtımımızın zirvesi olacaktır. Dalış yapmak isteyenlerin gözdesi Van Gölü olacaktır.
    Ayrıca bir bisiklet tutkunu olan Astronot Rubins'in, Van'ın ve Van Gölü'nün güzelliklerini daha yakından görmesi için göl çevresinde bisiklet turu atması sahilimize ayrıca bir değer katacaktır. Öte yandan gözünün maviliğini Van Gölü'nden alan ve Van'ın endemik türü olan bir Van Kedisi'ni astronot Rubins için hazırladık ve kendisine hediye edeceğiz.
    Van'ın ayrı bir kültürü olan ve Guinness Rekorlar Kitabına'na giren kahvaltımızı da Astronot Rubins'e ikram ederek, Vanlıların misafirperverliğini gösterip tanıtımımızı farklı bir boyuta taşımak istiyoruz. Turizm sezonu öncesi özellikle böyle bir tanıtımın, ilimizin turizmine büyük katkı sunacağına inanıyorum. Gelecek nesillere gölümüzü mavi ve temiz bir şekilde aktarmak için seferber olmalıyız."
    Etiketler:
    fotoğraf yarışması, Yarışma, elçi, Fotoğraf, Van Gölü, Kate Rubins, NASA
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