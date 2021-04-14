Yetki belgesi olmayan, kuyum ticareti yapamayacak

Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdi. Kuyum ticareti, yalnızca yetki belgesine sahip kuyum işletmeleri tarafından yapılacak. Yönetmeliğin amacı, kuyum ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenlemek olarak gösterildi.

İşlenmiş kıymetli maden, kıymetli taşlar ve kıymetli eşyaları içeren kuyum ticareti, yalnızca yetki belgesine sahip kuyum işletmeleri tarafından yapılacak.

Yetki belgesi bulunmayan işletmeler, kuyum ticaretiyle iştigal edildiği izlenimi veren işaret ve ifadeler kullanamayacak.

500 gram şartı yok

İlgili düzenlemenin ilk halinde kuyumcuların 500'er gram altını kamu bankalarına yatırmalarına ilişkin şart da bulunuyordu. Ancak bu şart sektörden gelen tepkiler üzerine taslak yönetmelik metinden çıkarılmıştı.

Yetki belgesi devredilemeyecek

Dünya'nın haberine göre Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve kuyum ticaretine ilişkin esasları düzenleyen yönetmeliğine göre, kuyum ticaretine ilişkin yetki belgesi, kuyum işletmesinin bulunduğu yerdeki ticaret il müdürlüğü tarafından Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden verilecek. Yetki belgesi, her bir kuyum işletmesi için ayrı ayrı düzenlenecek ve devredilemeyecek.

Kuyumcunun taşıması gereken şartlar

Yetki belgesi verilecek kuyumcuların; 18 yaşını doldurmuş olması, iflas etmemiş olması veya iflas etmiş olsa bile icra ve iflas kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması, kasten işlenen suçlardan dolayı toplam 5 yıldan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş veya yönetmelikle belirlenen suçlardan hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması şartlarını taşıması gerekiyor.

Kuyum işletmesine yetki belgesi verilebilmesi için ise meslek odası kaydı, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti ile vadesi geçmiş borcunun vergi borcunun bulunmaması, iştigal konuları arasında kuyum ticareti faaliyetinin bulunması ve en az bir personelinin ilgili ustalık belgesine sahip olması şartları aranacak.

Başka ticari faaliyeti olmayacak

Kuyum ticaretiyle iştigal edilen iş yerinde başka bir ticari faaliyette bulunulamayacak. Kuyum işletmesi; kuyum niteliği taşımayan ürünleri iş yerinde bulunduramayacak ve bu ürünlerin satışını yapamayacak. Hizmet verdiği kişileri yasa dışı uygulamalara teşvik edemeyecek.

Bugün itibarıyla faaliyette olan kuyum işletmelerinin 31 Aralık'a kadar durumlarını yönetmelik şartlarına uygun hale getirerek yetki belgesi almaları gerekiyor.