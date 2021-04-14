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    Araştırma: Türkiye’de her 3 kişiden 1’inin Kovid-19’a karşı bağışıklık kazandığı öngörülüyor

    © AA
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1661)
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    Bir araştırma şirketinin yayınladığı 'Kovid-19 Pandemisi İlk Yıl Değerlendirmesi' raporuna göre uzmanlar, Türkiye'de nüfusun yüzde 33.78'inin bağışıklık kazandığını öngörüyor.

    Bir yılı aşkın süredir pandemi ile mücadele devam ederken ECONiX Araştırma, 'Kovid-19 Pandemisi İlk Yıl Değerlendirmesi' başlıklı bir rapor yayınladı. Rapora göre dünyada 110 milyondan fazla insanın yakalandığı koronavirüsten kaynaklı ölümler 2.5 milyonu aştı.

    Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre dünya genelinde yüzde 2.22 olan vaka-ölüm oranı Türkiye’de yüzde 1.06 olarak kaydedildi. 12 Nisan itibarıyla Türkiye nüfusunun aşılanma oranı yüzde 9 olurken, uzmanlar hastalık geçirme ya da aşı yoluyla her 3 kişiden birinin bağışıklık kazandığını öngörüyor. Raporda dikkat çeken bir diğer nokta ise Türkiye'de bu süreçte yapılan sağlık harcamaları oldu. Son bir yılda Kovid-19 hastaları için 10.6 milyar lira harcandı.

    'Avrupa'nın en yüksek aşılama oranına sahip 3. ülkesi'

    1 Mart itibarıyla dünya genelinde aşılama oranının yüzde 3,39 olduğu kaydedilen raporda, kıta bazında en yüksek aşılama oranı yüzde 13.82’yle Kuzey Amerika’da görülürken, Avrupa yüzde 8.61’le ikinci sırada yer aldı.

    Diğer kıtalardaki (Güney Amerika, Asya, Afrika ve Okyanusya) aşılama oranları ise yüzde 5’in altında kaldı. Türkiye ise henüz yerli üretim aşı çalışmaları devam eden bir ülke olmasına rağmen, 12 Nisan itibarıyla yüzde 9'la Sırbistan ve İngiltere’den sonra Avrupa’nın en yüksek aşılama oranına sahip üçüncü ülkesi oldu. Bu oranın dünya ve Avrupa ortalamasının üstünde olması dikkat çekti.

    'Nüfusun yüzde 33.78'inin bağışıklık kazandığı söylenebilir'

    Araştırma ekibine liderlik eden Güvenç Koçkaya, yayınladıkları rapordan hareketle Türkiye’nin vaka tablosuna yönelik değerlendirmelerini paylaştı. Koçkaya, şunları kaydetti:

    • "Ne yazık ki dünya genelinde vaka ve ölümlerin arttığını görüyoruz. Bu oranların en yüksek seyrettiği dönem Ocak 2021 olarak kayıtlara geçti. Türkiye’de ise günlük ölüm oranlarının en yüksek seyri 2020’nin Mayıs ayında gözlemlendi, Ekim 2020 ayından itibaren de düşüş yaşandı. Günlük ölüm oranlarının 2021 yılı itibarıyla dengede gittiği görülse de şu anda da belirli bir artış söz konusu. Öte yandan Türkiye’de görülen ölüm oranının dünya genelinde görülen ölüm oranının yarısı kadar olduğunu saptadık.
    • Muhtemel Kovid-19 vakalarına baktığımızda ise şu anki resmi vaka sayısının teşhis edilmeyen olası Kovid-19 hastalarının yüzde 13.53’ü olduğunu öngörüyoruz. Buna göre Türkiye nüfusunun yüzde 33.78’inin vakaların şiddeti değişse de hastalık geçirme ve aşılama ile bağışıklık kazandığı söylenebilir."

    'Yoğun bakımdaki hasta başına 29 bin 332 lira harcandı'

    'Kovid-19 Pandemisi İlk Yıl Değerlendirmesi' başlıklı rapora göre Kovid-19 için devlet tarafından ayakta tedavi edilen hasta başına 411 TL, yatan hasta için 15 bin 424 TL ve yoğun bakım hastası başına 29 bin 332 TL harcama yapıldı.

    Araştırma ekibinden Dr. Gülpembe Oğuzhan, "Yaptığımız hesaplamlara göre 2020 yılında toplam 100,3 milyar lira sağlık harcaması gerçekleştiren SGK, ek Kovid-19 harcamalarına rağmen, sağlık bütçesinden yaklaşık 22 milyar TL daha az harcama yaptığı gözleniyor. Bu tabloda özellikle, kronik hastalığı olan bireylerin hastaneye başvurularının düşmesinin etkili olduğu söylenebilir" dedi.

    Rapora göre, bir önceki yıla kıyasla hastane müracaatları yüzde 35.2 ve reçete sayıları ise yüzde 14.8 azaldı. 

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1661)
    Etiketler:
    Araştırma, koronavirüs tedbirleri, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs testi, Koronavirüs
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