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    Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan

    Bilim Kurulu üyesi Prof. İlhan'dan aşı israfı riskine karşı 'yedek liste' önerisi

    © DHA
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi (101)
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    Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, aşı randevusuna gidilmemesi sonucu ortaya çıkacak aşı israfı riskine karşı yedek liste önerisinde bulundu. İlhan, "Diyelim ki 60 kişi randevu aldı, gün sonuna geldiğimizde 58 kişi geldi. Bunun için yedek aşı listesi oluşturulabilir" dedi.

    Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı süren aşılama çalışmalarını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi.

    BioNTech aşısıyla ilgili son dönemde çıkan haberlere değinen İlhan, "Burada şöyle bir durum var; bir şişeden 6 doz kadar aşı çıkıyor. Bu 6 dozun planlaması yapılırken 6 kişi gelecek şekilde planlama yapılıyor. Diyelim ki 60 kişi randevu aldı, gün sonuna geldiğimizde 58 kişi geldi. O zaman o 2 doz için biraz sıkıntı karşımıza çıkabiliyor" dedi.

    Prof. Dr. İlhan, olası israfın önüne geçebilmek için yedek listeler oluşturulabileceği önerisinde bulunarak şöyle konuştu:

    • "Bunun için de yedek aşı listesi oluşturulabilir; aşı olmak isteyen gönüllüler varsa öncelikli risk grubunda olanlardan, ya da hangi yaş grubundaysa oradan, yakındaki kişiler çağrılabilir, böylece olası israf da engellenebilir. Ancak bu sanıldığı ya da söylendiği kadar çok fazla değil; çünkü 6'lı 6'lı randevu veriliyor belli bir saate, o geldikten sonra da kişilerin aşısı yapılıyor.
    • BioNTech aşısı Sağlık Bakanlığı'nın hastanelerinde yapılıyor. Sağlık Bakanlığı'nın hastanelerine zaten talep çok fazla olduğu için diyelim ki saat 09.30'a vatandaşlarımız randevu aldı, 6 kişiye randevu veriliyor, 3 odada olacaksa da değişen bir şey söz konusu değil, aşı açıldıktan sonra öbür vatandaş da oraya geliyor, diğeri de oraya geliyor ve aşılama süresi tamamlanıyor."

    Prof. Dr. İlhan, vatandaşlara aşı randevularına uyma çağrısında bulunarak, "Dediğim gibi gün sonunda örneğin randevu alınıp gelinmezse 6 kişiye erişmek bazen zor olabiliyor akşam saatlerinde, bu nedenle belki 1 ya da 2 dozda israf durumu söz konusu olabilir. Bunun için de vatandaşlarımızın randevu aldıkları tarihe riayet etmeleri, hem başkalarının haklarını yememeleri hem de kendi aşılarını zamanında olmaları doğru bir yaklaşım olacaktır. Yedek liste ile bunun önüne geçmek mümkün" ifadesini kullandı. 

    Konu:
    Türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi (101)
    Etiketler:
    koronavirüs tedbirleri, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs testi, Koronavirüs, bilim kurulu
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