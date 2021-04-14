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    Bursa-Ankara kara yolunda zincirleme trafik kazası

    Bursa'da 4 kişinin öldüğü TIR kazasında 22 yıla kadar hapis istemi

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104141044270337-bursadaki-tir-kazasinda-22-yila-kadar-hapis-istemi/

    Bursa-Ankara kara yolunun Kestel ilçesi mevkisinde 4 kişinin öldüğü, 22 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kazada, TIR şoförü ve lojistik firma yetkililerinin de aralarında bulunduğu 4 sanık hakkındaki 22.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

    Barakfakih mevkisinde 12 Mart'ta yaşanan kazayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık F.E, tutuksuz sanıklar TIR sahibi S.A.P ve dorse sahibi Y.P. ile lojistik firma baş şoförü M.A. hakkında, 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan kusurları oranında hapis cezası talep edildi.

    Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, kazanın ardından polis tarafından hazırlanan tutanak ve bilirkişi raporlarına da yer verildi. Polisin kaza tutanağında, TIR şoförü F.E'nin birinci derecede asli kusurlu olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

    İddianamede yer alan 5 kişilik heyet tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda ise çekicinin sistem sorgusunda 2 Mart 2021'de Samsun'da Karayolları Trafik Kanunu'nun (kamyon çekici ve otobüslerde takograf, taksi otomobillerde ise taksimetre bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır durumda bulundurmamak) maddesinden işlem yapılarak trafikten men bilgisinin POLNET sistemine girildiği, 7 günlük izin süresi bitiminde bu eksikliğin giderilmediği ve bu nedenle çekicinin eksiklik giderilinceye kadar trafiğe çıkmasının uygun olmadığını tespit edildiği belirtildi.

    TIR'ın yüksek hızda ilerlediği, önünde seyreden araca çarpmayı önleme adına yolun sağ ve solunda uygun alan olmasına rağmen kaçma eylemine başvurulmadığı, araçları arkadan çarparak sürüklediği bilgisi paylaşılan raporda, takografda çekicinin eski plakasının kayıtlı olduğu, aracın kalibrasyonunun yapılmadığı ifade edildi.

    Raporda, kaza anında çarpmanın da etkisiyle aracın hız kadranının 101 kilometrede takılı olmasına rağmen en son hızın 93 kilometre olarak görüldüğü vurgulanarak takografa usulsüz müdahale olduğu kaydedildi.

    Sürüş süresinin toplam 10 saat 10 dakika olarak tespit edildiği aktarılan bilirkişi raporunda, sürücünün yasal süreyi 1 saat 10 dakika aştığı bilgisi de verildi.

    'Fren patlaması söz konusu değil'

    Raporun sonuç bölümünde, çekici ve dorsenin fren sisteminde hava kaçağı ve "patlamanın" söz konusu olmadığı, fren sistemlerinin bakımsızlığının ölümlü, yaralamalı ve hasarlı trafik kazasının meydana gelmesinde ciddi anlamda etken olduğu ifade edildi.

    Çekicinin ve dorsenin malikinin tekerlek ve fren bakımlarını zamanında yaptırmadığı için kusurlu olduğu aktarılan raporda, TIR sürücüsünün de hızını bölgenin şartlarına göre ayarlamadığı, trafik hız işaret levhalarına riayet etmediği gibi sürekli iniş eğimli kara yolunda motor frenini kullanmadığından da kusurlu bulunduğu yer aldı.

    İddianamede ifadesi yer verilen şüphelilerden sürücü F.E, her şeyin bir anda olduğunu, insanlara zarar vermemek için aracını devirmeye çalıştığını ancak başarı olmadığını anlatarak çok üzgün olduğunu dile getirdi.

    Firmanın baş şoförü M.A. da aracın bakımlarının kısa süre önce yapıldığını, şoförden de kendisine herhangi bir arıza bildirimi gelmediğini iddia etti.

    Diğer şüpheliler de haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

    İddianamede, sanıkların "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22.5 yıla kadar hapis cezası istendi.

    Ne olmuştu?

    Barakfakih mevkisinde 12 Mart'ta F.E. yönetimindeki çekici ve dorseli TIR, karşı şeride de geçerek çok sayıda araca çarpmıştı. Araçlarda bulunan Semih Ural, Ahmet Ömeroğlu ve Basri Gümüş kaza yerinde, ağır yaralanan Recep Göler hastanede hayatını kaybetmişti.

    Yaralanan 22 kişi çevredeki hastanelere kaldırılmış, hafif yaralanan sürücü F.E. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

    Etiketler:
    Trafik kazası, Trafik, dorse, TIR, Kaza, Ankara, Bursa
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