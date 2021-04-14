MSB: Libya'ya gönderilecek 150 bin doz aşı bugün yola çıkarılacak

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Libya’ya gönderilecek olan 150 bin doz #COVID19 aşısı için Ankara Etimesgut Havaalanı’nda hazırlıklarımız sürüyor. Libyalı kardeşlerimize ulaştırılacak olan aşılar, bugün Hava Kuvvetlerimize ait uçakla yola çıkacak. pic.twitter.com/vRSXDR8ZcX