MSB: Libya'ya gönderilecek 150 bin doz aşı bugün yola çıkarılacak

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Libya'ya gönderilecek 150 bin doz aşıyla ilgili açıklama yapıldı.
Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Libya'ya gönderilecek 150 bin doz Kovid-19 aşısı için Ankara Etimesgut Havaalanı'nda hazırlıklarımız sürüyor. Libyalı kardeşlerimize ulaştırılacak aşılar bugün Hava Kuvvetlerimize ait uçakla yola çıkacak."
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Libya’ya gönderilecek olan 150 bin doz #COVID19 aşısı için Ankara Etimesgut Havaalanı’nda hazırlıklarımız sürüyor. Libyalı kardeşlerimize ulaştırılacak olan aşılar, bugün Hava Kuvvetlerimize ait uçakla yola çıkacak. pic.twitter.com/vRSXDR8ZcX— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 14, 2021
Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile görüşmesinde "Libya'ya 150 bin doz Kovid-19 aşısını teslim edeceğiz" demişti.
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