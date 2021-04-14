Türk kaynaklar: ABD gemileri Karadeniz'e geçmeyecek

Diplomatik kaynaklar, ABD'nin, gemilerinin Karadeniz'e geçmeyeceğini Ankara'ya bildirdiğini ifade etti.

Geçen günlerde Montrö Sözleşmesi'ne dayanarak Karadeniz'e iki savaş gemisi göndereceğini Ankara'ya bildiren ABD, bu bildirimi geri çekti.

Diplomatik kaynaklara göre ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, konuya ilişkin Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nı bilgilendirdi.

Geçen hafta kaynaklar, ABD'nin savaş gemilerini Karadeniz'e göndereceği yönündeki haberlere ilişkin, "Tarafımıza Montrö Sözleşmesi'ne uygun olarak 2 ABD savaş gemisinin Karadeniz'e çıkacaklarına dair 15 gün önceden diplomatik kanallardan bildirim yapıldı" bilgisini vermişti.

Ayrıca kaynaklar, gemilerin 4 Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalacağını belirtmişti.