Bakan Koca’dan savcıyla muayene tartışması sonrası ifade veren Dr. Kemal Gökhan Günel ile ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Osmaniye Devlet Hastanesi'nde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Bülbül ile randevusuz muayene tartışması sonrası savcının kendisini gözaltına aldırma girişiminde bulunduğunu ifade eden Doktor Kemal Gökhan Günel ile ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada Doktor Kemal Gökhan Günel'i aradığını belirtti. Bakan Koca paylaşımında şunları ifade etti:

"Dr. Kemal Gökhan Günel ile bir kez daha telefonda görüştüm. Kendisinin nezdinde tüm hekimlerimizin haklarına sahip çıktığımızın bilinmesini isterim. Ayrıca yargı teşkilatımıza da hassasiyetleri sebebiyle teşekkür ederim."

Dr. Kemal Gökhan Günel ile bir kez daha telefonda görüştüm. Kendisinin nezdinde tüm hekimlerimizin haklarına sahip çıktığımızın bilinmesini isterim. Ayrıca yargı teşkilatımıza da hassasiyetleri sebebiyle teşekkür ederim. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 14, 2021

​Ne olmuştu?

Daha önce farklı bir doktorda muayene olduğu belirtilen Osmaniye’de görevli Cumhuriyet Savcısı Mehmet Bülbül, Osmaniye Devlet Hastanesi Ortopedi bölümüne gelerek iddiaya göre Ortopedi Uzmanı Doktor Kemal Gökhan Günel’in odasına girmişti. Kendisinin savcı olduğunu söyleyen Bülbül, doktordan kendisini muayene etmesini istemişti. İçeride başka bir hasta olduğunu söyleyen Dr. Kemal Gökhan Günel, Savcı Mehmet Bülbül'e daha önceki doktoruna kontrol olması gerektiğini, bu şekilde kendisini muayene edemeyeceğini belirtmişti.

Dr. Kemal Gökhan Günel yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı:

“Hasta muayene ediyordum. Sert bir şekilde kapı çaldı, birdenbire içeri bir şahıs girdi. Kendisinin savcı olduğunu söyledi ve muayene etmemi istedi. Ben de içeride hasta varken bu şekilde muayene edemeyeceğimi bildirdim. Durumunu anlattı, sonra kontrolünün geldiğini söyledi. Ben de kendisine muayene ve tedavi olduğu ve kendisinin takibinin yapıldığı ilk hekimden muayene olması gerektiğini ilettim. Odamda bana bağırdı çağırdı. 'Şimdi senle görüşeceğiz, sen beni nasıl muayene etmezsin' dedi. Ben ve hemşirem odamdan çıktık. Bir süre sonra geri geldim. Hastalarım odanın önünde birikmiş şekilde duruyor. Odama girdiğimde savcı bey hala odadan gitmemiş. Sonra 'Ters kelepçe yapın emniyete götürün' şeklinde polise talimat vermiş. Hastaneye polisler geldi. Üstelik ben olay saatinde hastanede nöbetçi doktordum.”

Doktor Kemal Gökhan Günel: Savcı bey 'ters kelepçe yapın emniyete götürün' şeklinde polise talimat vermiş. Hastaneye polisler geldi. Üstelik ben olay saatinde hastanede nöbetçi doktordum https://t.co/zUJ768VUcE pic.twitter.com/JPFuUORWZk — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 12, 2021

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