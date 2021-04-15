Selvi, Optimar'ın anketini paylaştı: Erdoğan'la yarışta Mansur Yavaş öne çıkıyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar'ın anketinden detaylar aktarırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarışta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın öne çıktığını söyledi. Selvi, "Erdoğan, en yüksek oranlardan birine Kılıçdaroğlu ile yarışta ulaşıyor" ifadesini kullandı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Hoşgörülü Başbakan' başlığıyla yayımlanan yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Millet İttifakı'nda ortak görüş olursa cumhurbaşkanı adayı olurum" şeklindeki açıklaması ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Düşünebilir, sakıncası yok" yanıtıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Bu ne anlama geliyor? Akşener, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına destek mi veriyor? Peşinen söyleyeyim, hayır" diyen Selvi, şöyle devam etti:

"Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda en etkili isim yine Akşener olacak. Yine diyorum çünkü 24 Haziran 2018 seçimlerinde Abdullah Gül’ün ortak adaylığını engellemişti. Bu kez de altın hisse Akşener’in elinde. Ortak aday mı çıkacak, Meral Akşener aday olacak mı, ilk tura her parti kendi adayıyla mı girecek, ortak aday olursa kim olacak? Kilit isim Akşener. Aday olmasa da kimin aday olacağını belirleyecek."

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda muhalefetin önünü görmesini ve strateji oluşturmasını engelleyen dört belirsizlik bulunduğunu belirten Selvi, bunları "Seçimler 2023’te mi yapılacak, erken seçime gidilecek mi? Yeni seçim yasası ve ittifakların durumu ne olacak? HDP hakkındaki kapatma davası ne olacak? HDP aday çıkaracak mı yoksa muhalefete destek mi verecek? Kürt oyları nereye gidecek? Seçim rüzgârı nereden esecek? İstikrar mı, değişim mi?" diye sıraladı.

'İttifaklar hayati bir konu haline gelmiş durumda'

Selvi, yeni seçim yasasının hem ittifaklar hem de cumhurbaşkanı adaylarının profilini belirlemede çok etkili olacağının anlaşıldığını söyledi. "Yeni seçim yasasında ittifaklar ne olacak? Daha çok ittifak kurulmasının önü mü açılacak yoksa ittifaklar anlamsız hale mi getirilecek?" diye soran Selvi, "2023 seçimlerine giderken, ittifaklar hayati bir konu haline gelmiş durumda" ifadesini kullandı.

Selvi, yazısında Optimar Araştırma Şirketi'nin şubat ayı anketinden bazı detaylar paylaştı.

Bu aşamada "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında kim aday olursa şansı ne olur?" sorusuna yanıt aradığını belirten Selvi, şunları aktardı: