ABD Büyükelçisi Satterfield, İYİ Parti lideri Akşener'i ziyaret etti

ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i partinin genel merkezinde ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield ile parti genel merkezinde bir araya geldi.

Görüşmede Akşener'e İYİ Parti'nin Uluslararası Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan eşlik etti. Yaklaşık 1.5 saat süren görüşmenin ardından Satterfield genel merkezden ayrıldı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmeyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.