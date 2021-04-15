TRT Genel Müdür Yardımcılığı'na gazeteci Fatih Er atandı

TRT'den yapılan açıklamaya göre Fatih Er, TRT Uluslararası Yayınlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu.

TRT Genel Müdür Yardımcılığına gazeteci Fatih Er getirildi. 1979 yılında Konya'da doğan Er, meslek hayatına yerel medyada başladı.

Kanal 7 haber merkezinde 1998'de gazeteciliğe adım atan Er, medya eğitimi için gittiği Avustralya'da farklı medya kuruluşlarında çalıştı. Türkiye'ye döndükten sonra Doğan Medya grubu Star Haber'de dış haberler prodüktörlüğü ve sunuculuk görevlerini üstlendi.

TV Net ve Kanal 24'ün kurucu ekibinde dış haberler editörü ve sunucu olarak yer alan Fatih Er, 2009-2012 yılları arasında TRT'nin Kudüs muhabirliği görevini yürüttü.

TRT World'ün kurucularından olan Er, 2014-2016 yılları arasında haber müdürlüğü ve 2017-2019 yılları arasında genel yayın yönetmenliği görevlerinde bulundu. Er, son olarak TRT İngiltere temsilciliğini yürüttü.