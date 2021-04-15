AYM, HDP iddianamesini Yargıtay Başsavcılığı'na iade etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan ve eksiklik tespit ettiği iddianameyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade etti.

Alınan bilgiye göre, AYM Genel Kurulu'nca 31 Mart'ta eksiklik tespit edildiği gerekçesiyle iade edilmesine karar verilen iddianame, bugün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. İddianameyle birlikte, iadeye ilişkin kararın gerekçesi de başsavcılığa iletildi.

Oy birliğiyle verilen kararın 'Değerlendirme ve sonuç' bölümünde şu ifadeler yer aldı:

"Sonuç olarak, Halkların Demokratik Partisi'nin temelli kapatılması talebiyle düzenlenen İddianamede;

1) Eylemlerine yer verilerek haklarında yasaklılık kararı verilmesi istenilen kişiler ile eylemlerine yer verilmekle birlikte haklarında yasaklılık kararı verilmesi istenilmeyen kişilerin;

- kimliklerinin,

- kendilerine isnat edilen bazı eylemlerin,

- bu eylemlerin tarihlerinin,

- bu eylem tarihlerinde Partideki görevlerinin açıkça belirtilmediği,

2) 'Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne' aykırı olduğu ileri sürülen, ancak soruşturma ve kovuşturma konusu olması dışında bir gerekçeye yer verilmeyen eylemler ile partinin bu eylemlerin odağı haline gelmesi arasındaki ilişkinin kurulmadığı anlaşıldığından, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 170. maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarına aykırı olarak düzenlenen İddianamenin, Kanun’un 174. maddesi uyarınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iadesi gerekir."

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi'nin belirlediği eksikleri tamamladıktan sonra iddianameyi tekrar Yüksek Mahkeme'ye gönderebilecek.

İddianamenin Yüksek Mahkeme'ye ulaşmasının ardından yeniden raportör görevlendirilecek ve AYM Genel Kurulu belirlenecek bir günde ilk incelemeyi yapacak.

Ne olmuştu?

HDP'nin temelli kapatılması talebiyle hazırlanan iddianamede partinin 'devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiği' ifade ediliyordu. Partinin eski ve yeni üyeleri, yöneticileri dahil 687 kişi için beş yıl boyunca siyaset yasağı talep ediliyordu.