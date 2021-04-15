Karamollaoğlu: 128 milyar dolar mademki kayıt altında, bunu açıklayın

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, '128 milyar dolar' tartışmalarıyla ilgili olarak ''Mademki kayıt altında; ifade edin. Ne olur? Benim kanaatim bu'' açıklamasını yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde yaptığı konuşmada Türkiye gündemine dair açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, Merkez Bankası rezervleriyle ilgili olarak 128 milyar tartışmasına değinerek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin ''Kayıt altında'' açıklamasına ''Mademki kayıt altında; ifade edin. Ne olur? Benim kanaatim bu'' diyerek yanıt verdi.

"128 milyar dolar mademki kayıt altında bunu açıklayın."@T_Karamollaoglu pic.twitter.com/Sq9Bb1UbnP — Saadet Partisi (@SaadetPartisi) April 15, 2021

Karamollaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde oldu:

''Ben bu duruma iktidarın hakikaten yaklaşımını biraz garipsiyorum. Burada söylemiş Sayın Canikli, 'Bunların hepsi kayıt altında.' diyor. Ne olur açıklansa? Gizli mi, gizli olması için bir sebep var mı? Yani bu meselenin bu kadar büyütülmesine iktidarın yanlış tutumunun sebep olduğu kanaatindeyim.

Tabii bir ihtimal daha var; o da belli, bilinen kişilerin bu rakamların tamamını süratle bozdurmasıdır bu paraları. Sıkıntı orada herhalde ama ben iktidarın bunu açıklamasının bu problemi çözeceği kanaatindeyim. Mademki kayıt altında; ifade edin. Ne olur? Benim kanaatim bu.''