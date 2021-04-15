Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli, Özbek Otağı'nda iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özbek Otağı'nda iftarda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile iftarda bir araya geldi. İftar yemeği, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Özbek Otağı'nda gerçekleştirildi. İki ismin iftarına dair Cumhurbaşkanlığı'ndan fotoğraflar paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özbek Otağı'ndaki iftar yemeğinde bir araya geldi. pic.twitter.com/HzP4MJbvfg — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) April 15, 2021

Erdoğan, dün de eşi Emine Erdoğan ile birlikte 3 çocuklu bir ailenin evine konuk olmuş, iftar yemeğine katılmıştı.