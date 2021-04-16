CHP 'Doğu Masası' kurdu: 'Örgütümüzle birlikte iktidar yürüyüşündeyiz'

CHP, milletvekili çıkaramadığı ve üye sayısının düşük olduğu bölgelere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. CHP Parti Örgütünden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, doğu illerine özel çalışmalar amacıyla Doğu Masası kurdu.

'Sahada olmalıyız'

Üye sayısı artırılacak

Hürriyet'ten Rıfat Başaran ve Mert Gökhan Koç'un haberine göre Doğu Masası, ilk toplantısını doğu illeriönceki gün Genel Merkez’de yaptı. Basına kapalı yapılan toplantının bir kısmına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, “Örgütümüzle birlikte iktidar yürüyüşündeyiz. Türkiye’nin iktidarımıza ihtiyacı var. Bu dönemde tüm gücümüzle sahada olmalıyız. Çalışmak zorundasınız. Bana ihtiyaç duyduğunuz her konuda ulaşabilirsiniz. Umudunuzu kırmayın. Ben bu adamı devireceğim ve iktidara geleceğiz” dedi. Kılıçdaroğlu, toplantıda partisinin kadın kollarının örgütlenmesini övgüyle anlatarak, “Güneydoğu ve doğuda aileler için taziyeler çok önemli. Kanaat önderlerinin önemli günlerini bana bildirin. Arayarak başsağlığı dileyeyim” dedi.

Doğu Masası’nda PM üyeleri ve milletvekilleri görev alacak. Partililerin sayısı, gidilecek il ve ilçelere göre değişecek. Doğu Masası’nın amacı, “Örgüt kapasitesini arttırmak ve CHP’nin bölgedeki gücünü ve milletvekili sayısını yükseltmek” olarak açıklandı.

Havza modeli

Doğu Masası üyelerinin çalışacağı iller belirlenirken, coğrafi bölgelerden ziyade havza modeline göre birbirini etkileyen iller seçilecek. Doğu Masası heyetleri, gittikleri illerde sokak sokak dolaşarak vatandaşlarla görüşecek, bölgenin akil insanları ve kanaat önderleri ile bir araya gelecek. Ayrıca esnaf ve sanayicilerle de görüşmeler yapılacak. Bu kapsamda seçmenle iletişim kurmak için kullanılacak uygun söylemler de saptanacak.