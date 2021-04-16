Bakan Koca'dan 'Meğer ikna ekibi Sağlık Bakanımızmış' diyen takipçisine yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir aileyle gerçekleştirdiği görüşmeyi paylaşan takipçisine "Öncesinde sizin de katkınız az değil. Annenizin aşı olmayı kabul etmesinden hepimiz mutluyuz" yanıtını verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı süren aşılama çalışmalarıyla ilgili olarak kişisel Twitter hesabında yeni bir paylaşımda bulundu.

Bir takipçisinin kendisini etiketleyerek yaptığı "Meğer ikna ekibi Sağlık Bakanımızmış" şeklindeki paylaşımına yanıt veren Koca, "Öncesinde sizin de katkınız az değil. Annenizin aşı olmayı kabul etmesinden hepimiz mutluyuz" dedi.

Söz konusu paylaşımdaki videoda Koca, bir aileye aşının önemi konusunda bilgilendirmede bulunuyor.

Öncesinde sizin de katkınız az değil. Annenizin aşı olmayı kabul etmesinden hepimiz mutluyuz. https://t.co/aCI4rQveXw — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 16, 2021

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