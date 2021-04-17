Erkan Oğur 'hatalıyım' dedi, Şükriye Tutkun, Kalın'dan 'özür' diledi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın seslendirdiği türküde kopuz çaldığı için eleştirilen müzisyen Erkan Oğur, kendisine yönelik eleştiriler üzerine bir açıklama yapmış ve "İçimin bir köşesi cız etmişti, 'benim ne işim var' diye", "Halk müziğini seven birisi olduğunu sezdiğim için bu işe eşliği kabul ettim. Sanırım bu benim hatam idi" ifadelerini kullanmıştı.

Oğur'un bu sözleri sanatçı Şükriye Tutkun'u rahatsız etti. Erkan Oğur'un "İçim cız ederek yer aldım" demesinin "çok kırıcı" olduğunu öne süren Tutkun, Twitter hesabından "Halk müziğine gönül vermiş bir müzisyen olarak bu davranıştan ötürü İbrahim Kalın'dan ben özür diliyorum" dedi.

Kalın'ın sanatçı kişiliğinden dolayı politik görüşüne bakmaksızın Erkan Oğur ile çalışabilecek kadar "müziksever" olduğunu belirten Tutkun, "ama müziğin evrensel olduğunu savunan solcu dostlarımız, sırf politik görüşü sebebiyle kendi ülkesinin müzik insanına kıyabiliyor. Müzik hani evrenseldi?" diye sordu.

@ikalin1 bey, politik görüşüne bakmaksızın sanatçı kişiliğinden dolayı @erkanogurresmi ile çalışabilecek kadar müziksever, ama müziğin evrensel olduğunu savunan solcu dostlarımız, sırf politik görüşü sebebiyle kendi ülkesinin müzik insanına kıyabiliyor. Müzik hani evrenseldi? — Şükriye Tutkun (@SukriyeTutkun) April 16, 2021

​