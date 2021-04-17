İmamoğlu'ndan Köy Enstitüleri paylaşımı

İmamoğlu'nun paylaştığı videoda, Köy Enstitüleri'nde öğretilen ders programları aktarılarak, okulun tamamen ücretsiz olduğu vurgulandı. 'Bu okulda yok yok!' notuyla paylaşılan videoda şu ifadeler kullanıldı:

"Bu okulda yok yok. Mandolin, keman, akordiyon, bağlama dersleriyle her öğrenci bir müzik aleti çalmayı mutlaka öğrenecek. Resim, müzik, heykeltıraşlık ve tiyatro eğitimi verilecek. Fransızca dersleri verilecek, her öğrenci bir yıl içinde 25 klasik eser okuyacak. Tarım saatinde modern ziraat teknikleri eğitimi verilecek. Teknik derslerde, yapıcılık, demircilik, marangozluk, el işi ve yemek dersleri verilecek. Tamamen ücretsiz olacak... Böyle bir okul yok… Ama vardı... O okulların adı Köy Enstitüleri'ydi"

Bu okulda yok yok! pic.twitter.com/AGS6vrxHpu — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 17, 2021

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